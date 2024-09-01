День знань 2026: яскраві листівки та картинки, щоб привітати з 1 вересня

В Україні розпочинається новий навчальний рік

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У вівторок, 1 вересня, українські школярі знову переступлять пороги рідних шкіл – стартує новий навчальний рік 2026/2027. Цього дня у навчальних закладах проводять святкові лінійки, а після них діти йдуть на перший урок.

Міністерство освіти та науки України розробило рекомендації для навчальних закладів щодо навчального процесу під час війни. Керівництвам шкіл та педрадам дають деяку автономію у формуванні формату навчання дітей (онлайн чи очно), з урахуванням ситуації у безпеці та наявності електроенергії.

Нині саме час привітати вчителів, дітей, батьків, педагогічних працівників та близьких, які мають відношення до школи із Днем знань. "Телеграф" підготував яскраві картинки та листівки, щоб ви могли відправити близьким у соцмережах та месенджерах.

Раніше "Телеграф" розповідав про цікаві ідеї, що подарувати вчителям на 1 вересня. Це краще за банальні квіти.