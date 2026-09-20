Какой ценой в "АТБ" можно заработать 40 тысяч гривен: бывшая сотрудница раскрыла тайну

Это намного больше средней зарплаты по стране

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Сеть супермаркетов "АТБ" остается одним из крупнейших работодателей в Украине. На фоне общего роста цен и трансформаций на рынке труда вопрос реальных заработных плат персонала магазинов привлекает все больше внимания.

В threads разгорелись споры, можно ли зарабатывать 40 тысяч грн/месяц в "АТБ". Бывшая сотрудница сети отметила, что такое возможно в Киеве, однако для этого надо брать дополнительные смены. Речь идет о 7-8 сменах при 12-часовом рабочем дне.

"Если это в Киеве, то возможно, но… За график 4/4 по 12 часов в Киеве будет 27000 при условии, что ваш отдел всегда проходит проверки на высокий балл и выполняете норматив на кассе. Можно ходить на подработки. 7-8 подработок и будет 40 000. То есть 24 рабочих дня в месяц по 12 часов, при условии выполнения всего вышеуказанного. Как человек, проработавший в АТБ 6 лет, точно скажу, что с двумя детьми 3-4 подработки в месяц — это уже тяжело. Правда девочки, у которых дома бабушки вели весь быт, спокойно брали по 4-5"

"Николаевская область, зп кассира 14500, с 01.08.26 подняли до 16500. Я не понимаю, почему такая разница в зарплатах, если это одна корпорация. Или мы не так же работаем? Вкалываем, я бы сказала. Да еще и прифронтовой город, который постоянно обстреливают"

"Винницкая область, кассир 17100 за 15 дней"

Отметим, в областных центрах Украины средняя зарплата в "АТБ" составляет от 20 тысяч грн/месяц. При 12-часовом рабочем графике 4/4 (4 дня работы, 4 дня отдыха) стоимость 1 часа работы составляет около 110 грн. Добавим, что средняя зарплата в Украине (данные за апрель 2026 года) составляет 30515 грн, что примерно в 1,5 раза больше средней зарплаты в "АТБ".

Напомним, в некоторых супермаркетах сети "АТБ" начали появляться отделы, которые очень радуют покупателей. В них продается свежее мясо, колбасы и сыры.