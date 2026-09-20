Украина переходит на шекели? Украинцы обнаружили странную "зраду" (видео)

Почему монеты похожи никто наверняка сказать не может

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В Интернете снова нашли повод для бурных обсуждений. На этот раз причиной споров стало внешнее сходство денежных знаков двух стран — Украины и Израиля.

Пользователь Alexandra Lashkevich опубликовала короткий ролик, в котором наглядно сравнила монету номиналом 5 украинских гривен и 5 израильских шекелей. Видео быстро завирусилось в сети.

"Что тут думать? Богдан бы удивился", — отметила Alexandra.

5 шекелей и 5 гривен/Фото: threads.com/@kyiv_topnews

В чем же сходство?

На первый взгляд монеты действительно легко перепутать.

Форма и размер: Обе монеты имеют одинаковую правильную круглую форму, почти идентичный диаметр и схожую толщину.

Обе монеты имеют одинаковую правильную круглую форму, почти идентичный диаметр и схожую толщину. Цветовая гамма: И 5 гривен, и 5 шекелей выполнены из серебристого металла (никелевый сплав/сталь), благодаря чему они обладают одинаковым металлическим блеском.

И 5 гривен, и 5 шекелей выполнены из серебристого металла (никелевый сплав/сталь), благодаря чему они обладают одинаковым металлическим блеском. Центральный элемент: На лицевой стороне обеих монет крупно отчеканена цифра "5", занимающая центральное место в композиции.

Основные различия

Несмотря на визуальное сходство "на ощупь", при детальном рассмотрении монеты абсолютно разные:

Аверс и портреты: На украинской монете в 5 гривен изображен гетьман Богдан Хмельницкий. На израильских 5 шекелях портретов нет — там изображен элемент древней колонны (капитель) и капителий эпохи Первого Храма. Язык и шрифты: На гривне надписи выполнены кириллицей ("УКРАЇНА", "ГРИВЕНЬ"), а на шекелях использован иврит, арабская вязь и английский язык (ISRAEL). Геральдика: На 5 гривнах отчеканен малый Государственный Герб Украины (Тризуб), а на 5 шекелях — официальная эмблема Государства Израиль (менара в обрамлении оливковых ветвей). Курс: На данный момент 5 шекелей это свыше 70 грн.

В сети "зрады" не увидели, отметив, что в мире существует полно монет, которые похожи друг на друга. Добавим, что 5-гривневые монеты появились в 2019 году, а 5 шекелей — в 1990 году.

"Спустя 7 лет как ввели монету это только заметили?"

"Я не удивлен"

"Я Богдан, я не удивлялся"

"Возьмите любые монеты любой страны, все между собой похожи"

"И что?"

"Пять английских фунтов такие же, и что теперь?"

Напомним, старая монета номиналом 1 гривна 1992 года может быть не просто сувениром. На самом деле, цена "правильной" монеты может начинаться от 120 тысяч гривен.