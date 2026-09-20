Заводы, склады и технопарк в дыму: лучшие кадры горящей Москвы после атаки Украины

Сеть наводнили кадры последствий удара по столице РФ

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В воскресенье, 20 сентября, после рекордной атаки беспилотников пожары вспыхнули сразу на нескольких объектах в Москве и Подмосковье. В сети публикуют кадры последствий ночного удара.

"Телеграф" собрал фото и видео, снятые после атаки на российскую столицу.

Российские власти назвали налет одним из наиболее масштабных. Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что к столице якобы направлялись 450 дронов. После ударов сообщения о возгораниях поступали из разных районов Москвы и Московской области. Фото и видео с мест происшествий начали массово распространяться в сети.

"Дракон" над Московским НПЗ

Одной из подтвержденных целей стал завод "Газпромнефть — Московский НПЗ", расположенный в районе Капотня.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что после удара на территории предприятия начался масштабный пожар.

По данным Генштаба, поражены три производственных объекта: установка первичной переработки нефти АВТ-6, комплексная установка переработки нефти и установка изомеризации.

В сети обратили внимание не только на сам пожар, но и на дым, который обрел причудливую форму. К примеру, украинский блогер Денис Казанский опубликовал яркую картинку на эту тему. Он сравнил дым, образованный в результате пожара на Московском НПЗ, с летающим монстром, который напоминает динозавра или дракона.

Также сообщилось, что возле Капотни горел и завод, выпускающих пластмассу, который пострадал от действий собственной ПВО.

Новый пожар на рынке "Садовод"

Еще одним объектом, оказавшимся под ударом, стал московский рынок "Садовод", расположенный на востоке столицы РФ. На опубликованных кадрах заметен дым возле первого корпуса. Российские паблики сообщали, что часть магазинов временно не работала.

Напомним, этот рынок, занимающий свыше 65 гектаров, уже оказывался в зоне атаки в июне. Тогда на территории торгового комплекса также произошел пожар.

В Софьино загорелись склады

Во время массированной атаки крупный пожар охватил часть складского комплекса в Подмосковье. Речь идет о технопарке "Софьино", общая площадь которого, по разным оценкам, составляет от 826 до 850 тысяч квадратных метров.

На территории комплекса находятся склады и распределительные центры крупных компаний. Среди них — Lamoda, "Яндекс", Wildberries и Bosch/Siemens.

Президент Зеленский прокомментировал атаку

"Это миллиарды долларов, поддерживающих военную машину. Работали, в частности, FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляниця", Vendetta, "Лютий", "Барс", "Фламінго", "Січень", Pelican. Спасибо нашим воинам за меткость: СБУ вместе с СБС, ССО, ГУР и СВР. Были также применены санкции по предприятию в Воронежском регионе", — сказал украинский лидер.

По его словам, Москва должна не строить эшелонированные кольца ПВО за счет других регионов, а завершить свою жестокую войну и выбрать мир. "Есть на столе шаги по деэскалации: в энергетике, продовольственной безопасности", – резюмировал он.

Напомним, "Телеграф" разбирался, могли ли в Москву прилететь украинские баллистические ракеты.