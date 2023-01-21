Именины Виталия в 2025 году: все дни, когда Витя празднует День ангела
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У многих есть хоть один знакомый Витя
Имя Виталий не только древнее и красивое, но и довольно распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, каково его значение и когда все именины Виталия в течение года.
Значение имени Виталий
Это имя пришло из Древнего Рима и переводится как "тот, который дает жизнь", "жизненный". Среди славян распространилось вместе с христианством. В Украине сейчас оно входит в топ-30 мужских имен.
Встречаются такие формы как Веталь, Веталя, Витя, Виталенька, Витулик, Витас, Витюха и другие.
Среди известных Виталиев в Украине можно вспомнить таких личностей как бывший боксер и мэр Киева Виталий Кличко, публицист Виталий Портников, легкоатлет Виталий Корж, глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Когда День ангела Виталия?
Виталий всего несколько раз в году отмечает свои именины по православному церковному календарю, перечислим все их:
- 25 января, — мученик Виталий Римлянин;
- 22 апреля, — преподобный Виталий Александрийский;
- 28 апреля, — мученик Виталий Керкирский.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено делать по понедельникам, чтобы не навлечь на себя неприятности.