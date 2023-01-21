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Именины Виталия в 2025 году: все дни, когда Витя празднует День ангела

Автор
Валерия Куценко
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Рассказываем про значение имени Виталий и когда у него День ангела
Рассказываем про значение имени Виталий и когда у него День ангела. Фото telegraf.com.ua

У многих есть хоть один знакомый Витя

Имя Виталий не только древнее и красивое, но и довольно распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, каково его значение и когда все именины Виталия в течение года.

Значение имени Виталий

Это имя пришло из Древнего Рима и переводится как "тот, который дает жизнь", "жизненный". Среди славян распространилось вместе с христианством. В Украине сейчас оно входит в топ-30 мужских имен.

Встречаются такие формы как Веталь, Веталя, Витя, Виталенька, Витулик, Витас, Витюха и другие.

Среди известных Виталиев в Украине можно вспомнить таких личностей как бывший боксер и мэр Киева Виталий Кличко, публицист Виталий Портников, легкоатлет Виталий Корж, глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Когда День ангела Виталия?

Виталий всего несколько раз в году отмечает свои именины по православному церковному календарю, перечислим все их:

  • 25 января, — мученик Виталий Римлянин;
  • 22 апреля, — преподобный Виталий Александрийский;
  • 28 апреля, — мученик Виталий Керкирский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено делать по понедельникам, чтобы не навлечь на себя неприятности.

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