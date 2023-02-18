Именины Галины в 2025 году: все дни, когда Галочка празднует День ангела

Мало кто знает, что на самом деле значит имя Галина

Имя Галина весьма красиво и очень распространено в Украине. "Телеграф" решил рассказать, откуда оно произошло, что значит, и когда все именины Гали в течение года.

Значение имени Галина

Имя происходит от древнегреческого "галэнэ", что буквально значит "штиль", "безмятежность", "спокойствие". Интересные факты: в древнегреческой мифологии была нереида-покровительница спокойного моря по имени Галена, а в Италии и Испании есть созвучное слово "gallina", которое переводится как "курица".

Встречаются такие формы имени Галина как Галя, Гала, Галочка, Галинка, Галюся, Галюня, Галька.

Принято считать, что женщины с именем Галина спокойны, но активны, целеустремлены, честны, самокритичны. Галинам не свойственно зазнайство и уловки, они всего добиваются честным трудом. Также Галины предпочитают работать по зову сердца, а не финансов, являются заботливыми мамами и хорошими хозяйками.

Когда День ангела Галины?

Носительницы имени Галина отмечают именины всего два раза в году по церковному православному календарю ПЦУ:

10 марта, 15 апреля, — мученица Галина Коринфская. Она вместе с другими последователями отказалась принести жертву языческим богам, за что была заключена в тюрьму и казнена. История не сохранила данных о том, как именно умерла святая, однако ее учителя и других учеников истязали, обезглавливали, топили, волокли за повозками и забивали камнями.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам запрещено дарить любимым телефоны.