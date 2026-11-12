Пора заглянуть в бабушкин шкаф: какие винтажные скатерти снова в моде

Одна из моделей стало просто хитом

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Скатерти, которые бабушки берегли для особых случаев, снова достают из шкафов. Один из фасонов, ещё недавно казавшийся старомодным, этой осенью стал особенно популярен среди покупателей Etsy.

О возвращении этого тренда пишет немецкий ELLE со ссылкой на данные торговой площадки.

Какие скатерти снова в моде

Речь идет о скатертях с оборками. По данным Etsy, число поисковых запросов на них выросло на 841%. Кружевные изделия для сервировки стали искать на 68% чаще, а салфетки с индивидуальным оформлением — на 33%.

ELLE связывает возвращение оборок с интересом к нарядной сервировке. Скатерть с воланом по краю может сама стать главным украшением стола. К ней достаточно подобрать простую посуду и салфетки в тон, чтобы оборки оставались на виду.

Льняная скатерть с оборкой ворвалась в моду. Фото: Сгенерировано ИИ

Как выбрать винтажную скатерть и что делать, если она мала

Дизайнеры Эбигейл Моррис и Андреа Синкин рассказали изданию Better Homes & Gardens, как подобрать старинную скатерть и вписать её в современную сервировку.

Синкин советует сначала измерить стол. Для повседневной сервировки край скатерти может свисать примерно на 20–38 см, для торжественной — от 38 см до пола. Если любимая бабушкина скатерть мала, Моррис предлагает постелить её поверх другой, побольше. Ажурную скатерть, связанную крючком, можно положить на однотонную основу — так узор будет лучше виден.

Вязаная ажурная скатерть на хлопке - тоже в тренде. Фото: Сгенерировано ИИ

При покупке Моррис советует присмотреться ко льну и хлопку. Эти ткани хорошо переносят стирку и со временем становятся мягче. Плотное, ровное переплетение помогает скатерти красиво ложиться, а аккуратно обработанные углы говорят о качестве пошива.

Небольшое пятно у края легко пропустить, когда скатерть лежит на столе. Пятно в центре заметнее, но его можно прикрыть блюдом или вазой. А если край любимой скатерти сильно изношен, Моррис предлагает срезать повреждённую часть и сделать из уцелевшей ткани дорожку на стол.

Напомним, что мебель с тканевыми "юбками", которая еще недавно напоминала о старых домах и бабушкиных интерьерах, снова становится актуальной.