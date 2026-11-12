Пора заглянуть в бабушкин шкаф: какие винтажные скатерти снова в моде
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Одна из моделей стало просто хитом
Скатерти, которые бабушки берегли для особых случаев, снова достают из шкафов. Один из фасонов, ещё недавно казавшийся старомодным, этой осенью стал особенно популярен среди покупателей Etsy.
О возвращении этого тренда пишет немецкий ELLE со ссылкой на данные торговой площадки.
Какие скатерти снова в моде
Речь идет о скатертях с оборками. По данным Etsy, число поисковых запросов на них выросло на 841%. Кружевные изделия для сервировки стали искать на 68% чаще, а салфетки с индивидуальным оформлением — на 33%.
ELLE связывает возвращение оборок с интересом к нарядной сервировке. Скатерть с воланом по краю может сама стать главным украшением стола. К ней достаточно подобрать простую посуду и салфетки в тон, чтобы оборки оставались на виду.
Как выбрать винтажную скатерть и что делать, если она мала
Дизайнеры Эбигейл Моррис и Андреа Синкин рассказали изданию Better Homes & Gardens, как подобрать старинную скатерть и вписать её в современную сервировку.
Синкин советует сначала измерить стол. Для повседневной сервировки край скатерти может свисать примерно на 20–38 см, для торжественной — от 38 см до пола. Если любимая бабушкина скатерть мала, Моррис предлагает постелить её поверх другой, побольше. Ажурную скатерть, связанную крючком, можно положить на однотонную основу — так узор будет лучше виден.
При покупке Моррис советует присмотреться ко льну и хлопку. Эти ткани хорошо переносят стирку и со временем становятся мягче. Плотное, ровное переплетение помогает скатерти красиво ложиться, а аккуратно обработанные углы говорят о качестве пошива.
Небольшое пятно у края легко пропустить, когда скатерть лежит на столе. Пятно в центре заметнее, но его можно прикрыть блюдом или вазой. А если край любимой скатерти сильно изношен, Моррис предлагает срезать повреждённую часть и сделать из уцелевшей ткани дорожку на стол.
Напомним, что мебель с тканевыми "юбками", которая еще недавно напоминала о старых домах и бабушкиных интерьерах, снова становится актуальной.