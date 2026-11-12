"Так говорят мыши в блиндаже". Стефанчук стал мемом после заявления об отоплении в Раде (видео)

Эмоциональная реакция развеселила сеть

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Отключение света и отсутствие отопления не обошли стороной и Верховную Раду Украины. Глава ВР Руслан Стефанчук пожаловался на низкую температуру в сессионном зале парламента и стал мемом.

"Телеграф" собрал самые остроумные шутки. На опубликованном видео видно, как спикер эмоционально отреагировал на холод, использовав несколько кратких высказываний.

"Ужас. Ужас. Ужасно. Холодно", — сказал председатель Стефанчук.

Украинцев эта ситуация изрядно развеселила. Они шутили о том, что именно так в блиндаже чувствуют себя мыши или о том, как ощущаются профильные экзамены по праву для студентов. Люди шутили:

Киев. Коллега замерзает в квартире. А я ей говорю: "Представляй, что ты мерзнущий в Раде Стефанчук".

Когда ночью захотелось писать и надо вылезать из кроватки.

Мышь в блиндаже, когда мы про**али купить вебасту и внезапно (ежегодно) наступили холода.

Если бы ЕДКи по праву было звуком или мемом, то это звучало бы именно так.

Напомним, что украинцы немало шутят об отключении света и работе ДТЭК. Упоминают в мемах не только тетрис и комбо из отключений, но и блэкауты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети появилось немало мемов о суровых реалиях жизни украинцев во время отключений света.