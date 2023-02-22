Именины Фотинии в 2025 году: все дни, когда Фотина празднует День ангела

Не все знают о происхождении этого имени

Имя Фотиния очень древнее и красивое, но на сегодня, к сожалению, не пользуется большой популярностью в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя и когда все Дни ангела Фотинии.

Значение имени Фотиния

Это древнегреческое имя, которое значит "светлая", — в Украине и россии сейчас более распространено имя-калька Светлана, что имеет то же самое значение.

Также встречается такая форма имени Фотиния как Фотина.

Принято считать, что носительницы имени Фотиния обычно ответственные, чуткие и отзывчивые, трудолюбивые и аккуратные, но иногда могут быть и противоречивыми.

Когда День ангела Фотинии

Главные именины Фотинии по церковному православному календарю отмечаются дважды в году:

13 февраля, — Фотина (Фотиния) Палестинская. Она смогла выжить после крушения корабля и приплыть к острову, где встретила блаженного Мартиниана, который благословил ее и покинул. Остаток жизни преподобная провела сама на острове в подвижничестве и молилась, пока не умерла.

20 марта, — святая Фотина Самаряныня Римская. Это та самая Фотина, которая поила Христа водой у колодца, после чего уверовала. Ее с сыновьями и сестрами настигла мучительная смерть.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему по народным приметам не стоит дарить женщинам предметы личной гигиены.