В семье Путина мог появиться еще один внук. Что известно о ребенке

Свидетельство о рождении мальчика оформили почти через 11 месяцев

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У Екатерины Тихоновой, младшей из официально признанных дочерей президента России Владимира Путина, вероятно, родился сын Адриан. Согласно записям из утечки данных ЗАГС, мальчик появился на свет в Москве 15 августа 2025 года.

Об этом сообщают российские СМИ. В документах ребенок указан как Адриан Игоревич Тихонов, а первый документ о рождении выдала Центральная клиническая больница Управления делами президента РФ.

Свидетельство о рождении оформили в Чертановском отделе ЗАГС Москвы 10 июля 2026 года. Издание нашло запись только в одном агрегаторе утечек и после сравнения с другими записями не обнаружило признаков подделки.

Екатерина Тихонова

Вероятным отцом мальчика называют балетмейстера Игоря Зеленского.

Свидетельство о рождении внука Путина

Что известно о внуках Путина

Президент России скрывает имена членов семьи, но изредка сообщает о рождении внуков. В июне 2017 года он рассказывал о появлении на свет второго внука. Два первых внука – это дети его старшей дочери Марии Воронцовой: один родился от голландского бизнесмена Йорита Фаассена (Роман Фаассен родился в августе 2012 года), другой – от менеджера "Новатэка" Евгения Нагорного (Андрей Нагорный родился в апреле 2017 года).

Путин с дочерьми

В июне 2025 года, за 2 месяца до рождения Адриана, президент впервые рассказал о внучке, у которой есть "воспитательница из Пекина". Вероятнее всего, речь идет о старшем ребенке Екатерины Тихоновой по имени Эльза, которая родилась в декабре 2017 года. Она получила фамилию отца Зеленская, однако за границу летает под фамилией матери.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда, по мнению ИИ, может умереть Путин.