Как сэкономить на горючем для генератора: можно получить -5 грн скидки

Клиенту "Укрнафты" подсказали способ сэкономить на заправке

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На АЗС "Укрнафты" можно объединить скидки из приложений сети и "Новой почты" и сэкономить 5 гривен на каждом литре. Такая скидка действует на все виды горючего.

О своем опыте такой заправки рассказал пользователь Роман Северенчук в социальной сети Threads. Он приехал купить топливо для генератора, а кассирша предложила добавить еще одну скидку к его QR-коду.

По словам мужчины, первая скидка – 2 грн на литре – доступна только в приложении "Укрнафты" и действует при условии оплаты картой. Конкретно этот QR-код клиент сначала показал на кассе.

А о второй скидке – 3 грн на литре через приложение "Новой почты", ему рассказала приветливая кассирша. Она объяснила, что скидка действует, если покупать более 20 литров горючего. Обе скидки суммируются: для их объединения нужны два приложения, соответствующий объем горючего и оплата картой.

Кассирша помогла покупателю воспользоваться дополнительной скидкой через приложение "Новой почты". Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

"Несмотря на то, сама взяла телефон, все пощелкала, отсканировала – и вуаля, еще минус 3 грн на литре!" – рассказал Роман Северенчук о своем новом опыте экономии средств на заправке.

В благодарность мужчина еще заказал кофе. После того, как напиток приготовили, он рассчитался и отдал его девушке.

"Рассчитался и говорю: "Спасибо! А кофе вам". Очень приятно, когда люди делают немного больше, чем просто свою работу", — отметил мужчина.

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