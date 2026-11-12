Ни в коем случае не останавливайтесь: почему из-за дорожного знака с пальцем можно попасть в неприятности

Привычный жест приобретает другое значение

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Поднятый большой палец, перечеркнутый красной полосой, – такой необычный знак можно увидеть во время поездки за границу. Его легко принять за запрет жеста, однако для водителя этот символ означает конкретное ограничение, связанное с безопасностью движения.

Знак запрещает автостоп и голосование на обочине, пишет Радіо Трек. На таком участке нельзя останавливать автомобиль, чтобы подобрать попутчика, а дополнительная текстовая табличка иногда уточняет это требование.

Запрет подбирать попутчиков помогает избежать опасного торможения

Подобное обозначение встречается в США, Канаде, Австралии и некоторых странах Латинской Америки. В США и Канаде его устанавливают на въездах на скоростные автомагистрали, возле тоннелей и мостов, а также неподалеку от исправительных учреждений.

Причина ограничения – опасность для участников движения. Человек у скоростной дороги стоит слишком близко к транспортному потоку, а резкое торможение автомобиля ради пассажира грозит ДТП или затором.

В большинстве европейских стран отдельный символ с поднятым большим пальцем практически не используют. Соответствующие ограничения там чаще обозначают стандартными знаками с красной каймой или информационными табличками, а на автомагистралях – щитами с предупреждениями на местном языке.

Как сообщал "Телеграф", один дорожный знак привлекает внимание изображением автомобиля, над которым раскрылся парашют, и надписью "Precipitous Bluffs Ahead" – "Впереди обрывистые скалы" описание необычного знака. Это не прямое свидетельство запрета автостопа, а сравнительный пример: необычный вид знака может сопровождать конкретное дорожное предупреждение. В новости о знаке с перечеркнутым поднятым большим пальцем важно так же отличать его заметный символ от практического смысла – запрета останавливаться, чтобы подобрать попутчиков.