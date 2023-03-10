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Исправленный, запрещенный, пророческий: интересные факты о Государственном гимне Украины в праздник 10 марта

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина, Анна Барабан
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15 января 1992 года Верховной Радой Украины была утверждена музыкальная редакция Государственного гимна Украины
15 января 1992 года Верховной Радой Украины была утверждена музыкальная редакция Государственного гимна Украины. Фото https://vsim.ua/

Государственный гимн символизирует единство, силу и устойчивость страны

Сегодня, 10 марта, в Украине отмечается довольно молодой, но очень важный праздник – День Государственного гимна. Несмотря на то, что слова "Ще не вмерла України" сопровождали украинцев еще с 1865 года, официально День Государственного Гимна Украины был утвержден только в 2021 году — указом Кабинета Министров Украины от 7 декабря.

Гимн в переводе с греческого означает "праздничная песня" и является одним из символов любого государства, идентифицирующего его на различных международных собраниях, форумах, спортивных соревнованиях и т.д, и украинский гимн значит гораздо больше. Это гимн свободы, достоинства и независимости, гимн борьбы, гимн верности, гимн патриотизма.

Слова Государственного гимна стали опорой и поддержкой украинцев и во время ракетных обстрелов россиянами. В бомбоубежищах, во время обстрелов и на передовой всегда звучит "Ще не вмерла України ні слава, ні воля", а слова "Душу й тіло ми положим за нашу свободу" стали пророческими.

В честь этого государственного праздника "Телеграф" собрал подборку интереснейших фактов о Государственном гимне Украины, которые вы, скорее всего, не знали.

Интересные факты о Государственном гимне Украины

Начнем с небольшого исторического экскурса. История украинского гимна ведет начало в далеком Киеве 1862 года, где в одном из домов на Большой Васильковской этнограф, фольклорист и поэт Павел Чубинский написал слова будущего гимна. А чуть позже композитор и священник Михаил Вербицкий создал под слова Чубинского музыку.

И первый интересный факт — впервые будущий гимн публично исполнили 10 марта 1865 в Перемышле как завершающий концертный номер светских вечерниц, посвященных Тарасу Шевченко.

А вот первая запись гимна состоялась 45 лет спустя — в октябре 1910-го в немецком Кельне на фирме Gramophon с участием выдающегося украинского оперного певца Модеста Менцинского.

Государственный гимн Украины
Ноты для голоса и гитары. Автограф Михаила Вербицкого. Фото: wikipedia

Также интересен факт, что каждый может воочию увидеть оригинал текста и музыки гимна, написанные рукой авторов. Эти памятки хранятся в Научной библиотеке имени Василия Стефаника во Львове.

Следует отметить, что песня "Ще не вмерла України" была гимном нашей страны еще во времена провозглашения независимого Украинского государства в январе 1918-го, и звучала как национальный гимн при УНР, ЗУНР, Гетьманате и Директории. Но уже через год, в 1919 году, деникинцы, оккупировав Киев, сожгли все имеющиеся экземпляры "Ще не вмерла України", выпущенные в 1917 году.

Гимн Украины был запрещен во времена советского союза. Более того, большевистский режим песню объявил буржуазно-националистической, и за ее исполнение можно было заплатить не только своей свободой, но и жизнью.

Впервые после советского запрета слова "Еще не умерла Украини" снова зазвучали после торжественного собрания, посвященного первой годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете Украины в июле 1991 года.

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#Державний гімн України