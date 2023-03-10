Виправлений, заборонений, пророчий: цікаві факти про Державний гімн України у свято 10 березня

Державний гімн символізує єдність, силу та стійкість країни

Сьогодні, 10 березня, в Україні відзначають досить молоде, але дуже важливе свято – День Державного гімну. Попри те, що слова "Ще не вмерла України" супроводжували українців ще з 1865 року, офіційно День Державного Гімну України було затверджено лише у 2021 році – указом Кабінету Міністрів України від 7 грудня.

Гімн у перекладі з грецької означає "святкова пісня" і є одним із символів будь-якої держави, яка ідентифікує її на різних міжнародних зборах, форумах, спортивних змаганнях тощо, і український гімн означає набагато більше. Це гімн свободи, гідності та незалежності, гімн боротьби, гімн вірності, гімн патріотизму.

Слова Державного гімну стали опорою та підтримкою українців та під час ракетних обстрілів росіянами. У бомбосховищах, під час обстрілів та на передовій завжди звучить "Ще не вмерла України ні слава, ні воля", а слова "Душу й тіло ми положим за нашу свободу" стали пророчими.

На честь цього державного свята "Телеграф" зібрав добірку найцікавіших фактів про Державний гімн України, які ви, швидше за все, не знали.

Цікаві факти про Державний гімн України

Розпочнемо з невеликого історичного екскурсу. Історія українського гімну веде початок у далекому Києві 1862 року, де в одному з будинків на Великій Васильківській етнограф, фольклорист та поет Павло Чубинський написав слова майбутнього гімну. А згодом композитор і священник Михайло Вербицький створив під слова Чубинського музику.

І перший цікавий факт — уперше майбутній гімн публічно виконали 10 березня 1865 року у Перемишлі як завершальний концертний номер світських вечорниць, присвячених Тарасу Шевченку.

А ось перший запис гімну відбувся через 45 років — у жовтні 1910-го в німецькому Кельні на фірмі Gramophon за участю видатного українського оперного співака Модеста Менцинського.

Ноти для голосу та гітари. Автограф Михайла Вербицького. Фото: wikipedia

Також цікавий факт, що кожен може на власні очі побачити оригінал тексту та музики гімну, написані рукою авторів. Ці пам’ятки зберігаються у Науковій бібліотеці імені Василя Стефаника у Львові.

Слід зазначити, що пісня "Ще не вмерла України" була гімном нашої країни ще за часів проголошення незалежної Української держави у січні 1918-го, і звучала як національний гімн за УНР, ЗУНР, Гетьманату та Директорії. Але вже через рік, 1919 року, денікінці, окупувавши Київ, спалили всі екземпляри "Ще не вмерла України", випущені 1917 року.

Гімн України було заборонено за часів Радянського Союзу. Мало того, більшовицький режим пісню оголосив буржуазно-націоналістичною, і за її виконання можна було заплатити не лише своєю свободою, а й життям.

Вперше після радянської заборони слова "Ще не вмерла України" знову зазвучали після урочистих зборів, присвячених першим роковинам ухвалення Декларації про державний суверенітет України у липні 1991 року.

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