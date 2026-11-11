Сэкономите до 60% воды: небольшая деталь поможет сократить счета

В польских магазинах есть модели дешевле 20 злотых, а выбор зависит от резьбы и необходимого расхода воды

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Аэратор – это небольшое устройство с сеткой, которое устанавливают на конце водопроводного крана. Оно смешивает воду с воздухом, благодаря чему струя остается объемной и равномерной, а расход воды при мытье рук или посуды уменьшается.

Как пишет KB.pl, использование такого устройства позволяет сэкономить от 15% до 60% воды в зависимости от типа крана. Для умывальника качественная насадка может уменьшить расход на 2–3 литра в минуту.

Читайте также: "Без смыва и ведра воды: как пользоваться туалетом во время отключения".

При выборе устройства важно учитывать его пропускную способность и совместимость с краном. В частности, для кухонной мойки рекомендуют модели с расходом 3–6 литров в минуту: слишком слабая струя может затруднить наполнение кастрюль.

Для ванны лучше выбирать насадку с высокой пропускной способностью, чтобы вода набиралась быстро и не успевала остыть. Душевой вариант устанавливают перед шлангом, а перед покупкой любого устройства стоит проверить диаметр и тип резьбы крана – самые распространенные обозначения M22 и M24.

Также аэратор нуждается в регулярной очистке от известкового налета и других отложений, особенно если дома жесткая вода. Осадок может препятствовать нормальному потоку, тогда как силиконовые элементы легче очищать от загрязнений.

Регулярная очистка помогает аэратору поддерживать нормальный поток воды Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Стоит учитывать, что во многих современных смесителях такое устройство уже установлено. Поэтому отдельно покупать его нужно преимущественно для замены старого или поврежденного элемента.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о новом кухонном тренде, который постепенно вытесняет обычные водопроводные краны и делает пользование водой удобнее.