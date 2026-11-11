Сэкономите до 60% воды: небольшая деталь поможет сократить счета
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В польских магазинах есть модели дешевле 20 злотых, а выбор зависит от резьбы и необходимого расхода воды
Аэратор – это небольшое устройство с сеткой, которое устанавливают на конце водопроводного крана. Оно смешивает воду с воздухом, благодаря чему струя остается объемной и равномерной, а расход воды при мытье рук или посуды уменьшается.
Как пишет KB.pl, использование такого устройства позволяет сэкономить от 15% до 60% воды в зависимости от типа крана. Для умывальника качественная насадка может уменьшить расход на 2–3 литра в минуту.
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При выборе устройства важно учитывать его пропускную способность и совместимость с краном. В частности, для кухонной мойки рекомендуют модели с расходом 3–6 литров в минуту: слишком слабая струя может затруднить наполнение кастрюль.
Для ванны лучше выбирать насадку с высокой пропускной способностью, чтобы вода набиралась быстро и не успевала остыть. Душевой вариант устанавливают перед шлангом, а перед покупкой любого устройства стоит проверить диаметр и тип резьбы крана – самые распространенные обозначения M22 и M24.
Также аэратор нуждается в регулярной очистке от известкового налета и других отложений, особенно если дома жесткая вода. Осадок может препятствовать нормальному потоку, тогда как силиконовые элементы легче очищать от загрязнений.
Стоит учитывать, что во многих современных смесителях такое устройство уже установлено. Поэтому отдельно покупать его нужно преимущественно для замены старого или поврежденного элемента.
Ранее "Телеграф" также рассказывал о новом кухонном тренде, который постепенно вытесняет обычные водопроводные краны и делает пользование водой удобнее.