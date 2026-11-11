Более 51 млн грн на крышу и окна: как восстанавливают МЦКИ после майского удара

Более 17 млн грн потратили на демонтаж поврежденных окон, установку новых конструкций, обустройство откосов и подоконников

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В киевском Международном центре культуры и искусств (МЦКИ) продолжается масштабное восстановление после российской атаки в ночь на 24 мая. В результате удара загорелась кровля исторического здания, взрывная волна выбила окна, повредила фасад и часть внутренних помещений. В комплексе уже отремонтировали 2 000 м крыши и заменили почти 1 000 м окон. Эти работы стоили более 51 млн. грн.

В апреле команда МЦКИ вместе с архитектурным бюро "Форма" представила план комплексной реновации культурного пространства. Параллельно начались переговоры с представителями бизнеса и посольств о спасении аварийного флигеля. Раньше там работал кинотеатр "Кинопалац" и были тренировочные залы знаменитой Школы Дерюгиных по художественной гимнастике.

Однако майская атака заставила пересмотреть приоритеты: часть запланированных работ отложили, сосредоточив ресурсы на ликвидации последствий разрушений и сохранении исторического сооружения.

План комплексной реновации культурного пространства

"Если бы почти 200-летнее здание осталось без восстановленной крыши и отопления хотя бы на одну зиму, последствия могли бы быть необратимыми — и государству просто нечего было возвращать", — отмечают в команде МЦКМ.

Больше всего средств было направлено на капитальный ремонт кровли площадью 2 000 м² — более 34 млн грн. Еще более 17 млн грн потратили на демонтаж поврежденных окон, установку новых конструкций, обустройство откосов и подоконников.

План комплексной реновации культурного пространства

В то же время в комплексе продолжают модернизацию инфраструктуры, которая десятилетиями нуждалась в обновлении. В частности, почти завершено обустройство первых новых мужских и женских санузлов стоимостью более 4 млн. грн. Более 10 млн грн инвестировали в ремонт и частичную замену вышедшей из строя минувшей зимой системы отопления советских времен. Еще более 10 млн грн направили на восстановление поврежденных дверей, уборку и вывоз строительного мусора, обустройство зоны для курения и начало реконструкции входной группы.

План комплексной реновации культурного пространства

Одним из ключевых направлений модернизации стало создание первого сертифицированного укрытия внутри комплекса, рассчитанного на 2000 человек. В условиях полномасштабной войны наличие такого пространства является необходимым условием безопасного проведения культурных событий.

План комплексной реновации культурного пространства

На следующем этапе отреставрируют колонны и двери у центрального входа и завершат реконструкцию входной зоны. Также обновят остальные санузлов, обустроят новые гримерные комнаты и расширят барные зоны.

Несмотря на большие объемы выполненных работ, одним из самых сложных вопросов остается спасение флигеля бывшего "Кинопалаца". Помещение уже несколько лет находится в аварийном состоянии, а две его несущие стены оказались под угрозой обрушения.

В киевском Международном центре культуры и искусств (МЦКИ) продолжается масштабное восстановление

За год и четыре месяца арендатор перечислил государству около 33 млн. грн. арендной платы без НДС за весь комплекс. Из этой суммы более 4 млн грн пришлось именно на аварийный флигель, который в течение всего этого времени оставался непригодным для эксплуатации.

В МЦКИ отмечают, что реализация проекта имеет значение не только для сохранения отдельного исторического памятника, но и для формирования новой модели управления государственными культурными объектами.

В киевском Международном центре культуры и искусств (МЦКИ) продолжается масштабное восстановление

"Мы фактически создаем беспрецедентный для Украины кейс, когда крупное культурное заведение не только не нуждается в постоянном бюджетном финансировании, а наоборот — генерирует доходы для государства и восстанавливается на средства частного инвестора. Речь идет об историческом здании, в котором более 70 лет не проводили масштабных ремонтов.

В киевском Международном центре культуры и искусств (МЦКИ) продолжается масштабное восстановление

Мы хотели бы, чтобы этот опыт стал примером для других культурных учреждений, ведь нынешняя модель государственного управления далеко не всегда эффективна. Часть заведений культуры на 70–90% финансируется из государственного бюджета, то есть на средства налогоплательщиков.

Для нас этот проект – не просто реконструкция концертной площадки. Это попытка доказать, что историческое культурное наследие может получить новую жизнь благодаря частным инвестициям, современному управлению и долгосрочной стратегии развития. Но чтобы такие примеры становились системными, государство должно обеспечить инвесторам понятные правила игры и гарантии, соразмерные с масштабом их вложений", — говорят в МЦКМ.

В киевском Международном центре культуры и искусств (МЦКИ) продолжается масштабное восстановление

Еще одним стратегическим вызовом для сохранения комплекса является состояние склона, на котором расположено почти 200-летнее сооружение. Из-за постепенного сползания почвы под угрозой может оказаться не только отдельная часть, но и все здание. По оценкам команды МЦКИ, без должного вмешательства критическая ситуация может возникнуть уже в ближайшие 5–10 лет.

Для подробного исследования состояния склона планируют привлечь геологов. Предварительная стоимость работ по его укреплению и сохранению исторического комплекса оценивается в 1–2 млрд. грн.

В киевском Международном центре культуры и искусств (МЦКИ) продолжается масштабное восстановление

В МЦКИ убеждены, что привлечение частного капитала такого масштаба возможно только при долгосрочных государственных гарантиях. Следовательно, будущее одной из крупнейших культурных площадок столицы будет зависеть не только от готовности инвестора вкладывать средства, но и от возможности выстроить устойчивую модель сотрудничества между государством и частным сектором.

В киевском Международном центре культуры и искусств (МЦКИ) продолжается масштабное восстановление

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в Украине строят возобновление ветеранов.