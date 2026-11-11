Столетний дом на Ровенщине получил новую жизнь: что там внутри?

Идею обустроить экспозицию предложила жена хозяина

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В селе Буща на Ровненщине Юрий и Вита Нечипоруки дали новую жизнь семейному дому, которому почти 100 лет. Супруги создали там музей со старинными предметами быта, вышивкой и колыбелью, чтобы сохранить память о родных и показать детям, как жили предыдущие поколения.

Историю дома и его превращения в музей Нечипоруки рассказали Суспільному. Юрий сам рос в этой хате до окончания второго класса.

Как жила большая семья в небольшой хате

В доме когда-то жили сразу три поколения: дедушка и бабушка, родители Юрия, он сам и его сестра. Дом хорошо сохранился, а во дворе хозяевам удалось омолодить большинство старых деревьев.

Родители с двумя детьми делили одну небольшую комнату. В другой жили дедушка с бабушкой – ее сейчас еще восстанавливают. Отдельно была гостиная, куда почти никто не заходил и где лежало много подушек.

Дом нуждается в постоянном уходе, а одну из комнат еще восстанавливают

"Мы туда переселились. А здесь до 2000 года еще жили дедушка с бабушкой. Когда дом опустел, нужно было принять какое-то решение. Дом все время нуждается в уходе. И жена сказала: "А давай сделаем такой небольшой музей"", – пояснил Юрий.

Колыбель, вышитые подушки и старинные вещи

Теперь в комнатах собраны вещи, рассказывающие о прежнем быте. Здесь есть старинная подвесная колыбель, кровать с полосатым покрывалом и вышитыми подушками. На стенах размещены рушники с цветочными и геометрическими орнаментами, а в экспозиции представлены и ковры.

Вита убеждена, что вышитые изделия лучше хранить на виду, а не в сундуке

Для рушников Вита обустроила отдельную стену. Среди собранных изделий есть вышивка ее бабушки. Хозяйка убеждена, что люди должны видеть такие вещи, ведь длительное хранение в сундуке портит ткань.

Среди рушников, собранных хозяйкой, есть изделия ее бабушки Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

"Когда изделие лежит в сундуке наверху, и мы думаем, что ему там хорошо – нет, ему там нехорошо, потому что оно там желтеет, покрывается пятнами. Изделию нужно проветриваться, поэтому я призываю отдавать такие вещи в музеи. Нужно, чтобы люди видели, а не чтобы оно просто было "закопано" где-то там на чердаке", – объяснила хозяйка дома Вита Нечипорук.

Вышитые вещи выставили на виду, чтобы их видели посетители

Рядом с текстилем хранят предметы повседневного обихода: деревянную прялку, керосиновые лампы, плетеную корзину и деревянную масленку. Вещи выставлены на столе, покрытом вышивкой, и рядом с ним.

Предметы быта помогают рассказать о повседневной жизни предыдущих поколений

Музей как память для детей и внуков

Вита любит вышивать и делать кукол-мотанок. Когда супруги обсуждали будущее пустого дома, ей хотелось создать место, куда можно пригласить людей и где дети увидят быт прошлых поколений.

Вита Нечипорук предложила открыть дом для посетителей

Для Юрия сохраненный дом – это прежде всего память о родителях, дедушке и бабушке. Он хочет, чтобы дети и внуки могли увидеть простые вещи, среди которых жила семья, а посетители постарше – вспомнить собственное детство и юность.

"Это все для будущего. Может, кто-нибудь когда-нибудь вспомнит меня и мою жену, что такое мы оставили", – сказал Нечипорук.

Как сообщал "Телеграф", украинец рассказал, как его семья жила без воды и электричества и готовилась к новым отключениям. Семья собирала дождевую воду с крыш, а после эвакуации в село обустроила печь, запас дров, скважину и генератор.