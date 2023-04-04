Именины Аллы в 2025 году: все дни, когда Аллочка празднует День ангела

Именины у Аллы всего раз в году, не забудьте поздравить

Имя Алла на сегодняшний день пусть и не самое популярное, но весьма распространенное у славянских народов и в Украине, в частности. "Телеграф" решил рассказать, каково значение этого имени, откуда оно взялось и когда все именины Аллы в году.

Значение имени Алла

По одной из версий, имя имеет греческое происхождение и значит "другая", "иная", по другой, — происхождение имени готское, и с этого мертвого языка оно переводится как "мастерица на все руки", "та, что умеет все". Кроме того, существует арабская версия, согласно с которой имя Алла может происходить от имени доисламской богини Аллат, и славянская версия, по которой Алла может быть производным от слова "алый".

Есть и другие версии, однако, что интересно, — ни одна из них не может объяснить все особенности распространения и употребления имени.

Встречаются такие разговорные формы имени Алла как Ала, Аля, Алюня, Алюся, Аллочка.

Среди украинок с этим именем достойны упоминания такие личности как художница Алла Горская, режиссер Алла Чурикова, ведущие Алла Мазур, Алла Мигай, певица Алла Кудлай, политик Алла Ярошинская.

Когда День ангела Аллы?

Носительницы имени Алла празднуют свои именины всего раз в году по церковному православному календарю, и этот день 26 марта.

В этот день церковью почитается святая мученица Алла Готфская, которая в IV веке была женой одного из королей вестготов и исповедовала христианство. Разразилась кровопролитная война с римлянами, вестготы объединились и достигли мира во главе с одним правителем, который решил оставить язычество единственной религией. Тогда идола языческого бога начали возить по селениям и убивать тех, кто отказывался поклониться ему. По преданиям, язычники сожгли целый храм вместе с сотнями верующих. По одной из версий, святая Алла Гофтская была внутри и погибла вместе с ними, по другой, — собирала останки сгоревших святых на попелище после пожара и была забита насмерть камнями спустя несколько лет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что по народным приметам строго запрещено дарить женщинам на праздники.