Дорожники встали на защиту Федорова: элитные автомобили возвращают дилерам, а тендеры отменяют

В ассоциации предупредили о сложной зиме из-за подорожания топлива, нехватки работников и нестабильного финансирования

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Национальная ассоциация дорожников Украины публично поддержала главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Ивана Федорова. В ассоциации заявили, что его подход к работе дорожного рынка направлен на сохранение конкуренции и недопущение монополизации отрасли.

Заявление прозвучало на фоне критики в адрес руководителя Агентства и сообщений в анонимных Telegram-каналах. В то же время Федоров взялся наводить порядок в подчиненных учреждениях, остановив сомнительные закупки за бюджетные средства.

Почему дорожники поддержали Федорова

В публикации на Facebook Национальная ассоциация дорожников Украины обратила внимание на проблемы, с которыми отрасль столкнется ближайшей зимой. Среди них – подорожание топлива, нехватка работников и нестабильное финансирование.

В ассоциации считают, что в таких условиях необходимо пересматривать старые контракты, планировать работы и налаживать диалог между заказчиками и подрядчиками.

Отдельно дорожники отметили позицию Ивана Федорова по недопущению монополизации рынка. Речь идет о ситуациях, когда одна крупная компания постепенно получает подряды в разных регионах, а другие участники остаются субподрядчиками.

"Важно обеспечить реальную конкуренцию: делить дорожную сеть на несколько лотов, не устанавливать искусственных требований к финансовой состоятельности и давать возможность работать региональным компаниям", – подчеркнули в ассоциации.

В ассоциации заявили об информационной кампании

Представители дорожной отрасли предполагают, что изменения в подходах к организации закупок могут затрагивать интересы отдельных крупных игроков рынка.

По их словам, на фоне дискуссий о правилах работы отрасли против Федорова развернулась информационная кампания в анонимных Telegram-каналах.

В ассоциации подчеркивают, что претензии к работе Агентства следует обсуждать предметно, а не через анонимные публикации.

"Конкуренция в отрасли нужна не ради конкуренции. Она нужна, чтобы у государства был выбор и оно могло обеспечить надлежащее содержание дорог при любых обстоятельствах", – говорится в заявлении.

Иван Федоров

Федоров навел порядок с бюджетными закупками в Агентстве

В то же время сам Иван Федоров сообщил о проверках закупок в подчиненных Агентству учреждениях. Поводом стала покупка Toyota Land Cruiser за 4,26 млн грн для Службы восстановления во Львовской области.

Глава Агентства назвал такую закупку неприемлемой и заявил, что разделяет возмущение общества.

После проверок Агентство ввело мораторий на закупку премиальных автомобилей Источник: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

По его словам, по результатам проверок приняли такие решения:

Во Львовской области автомобиль вернут дилеру, а 4,26 млн грн должны вернуть на счет.

В Харьковской области 6 ноября по его поручению отменили тендер.

В системе Агентства ввели мораторий на закупку премиальных автомобилей.

Приняли соответствующие кадровые решения.

"Бюджетные средства должны направляться на реальные потребности людей, защиту инфраструктуры и восстановление страны", – заявил Федоров.

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