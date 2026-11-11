Дорожники встали на защиту Федорова: элитные автомобили возвращают дилерам, а тендеры отменяют
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В ассоциации предупредили о сложной зиме из-за подорожания топлива, нехватки работников и нестабильного финансирования
Национальная ассоциация дорожников Украины публично поддержала главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Ивана Федорова. В ассоциации заявили, что его подход к работе дорожного рынка направлен на сохранение конкуренции и недопущение монополизации отрасли.
Заявление прозвучало на фоне критики в адрес руководителя Агентства и сообщений в анонимных Telegram-каналах. В то же время Федоров взялся наводить порядок в подчиненных учреждениях, остановив сомнительные закупки за бюджетные средства.
Почему дорожники поддержали Федорова
В публикации на Facebook Национальная ассоциация дорожников Украины обратила внимание на проблемы, с которыми отрасль столкнется ближайшей зимой. Среди них – подорожание топлива, нехватка работников и нестабильное финансирование.
В ассоциации считают, что в таких условиях необходимо пересматривать старые контракты, планировать работы и налаживать диалог между заказчиками и подрядчиками.
Отдельно дорожники отметили позицию Ивана Федорова по недопущению монополизации рынка. Речь идет о ситуациях, когда одна крупная компания постепенно получает подряды в разных регионах, а другие участники остаются субподрядчиками.
"Важно обеспечить реальную конкуренцию: делить дорожную сеть на несколько лотов, не устанавливать искусственных требований к финансовой состоятельности и давать возможность работать региональным компаниям", – подчеркнули в ассоциации.
В ассоциации заявили об информационной кампании
Представители дорожной отрасли предполагают, что изменения в подходах к организации закупок могут затрагивать интересы отдельных крупных игроков рынка.
По их словам, на фоне дискуссий о правилах работы отрасли против Федорова развернулась информационная кампания в анонимных Telegram-каналах.
В ассоциации подчеркивают, что претензии к работе Агентства следует обсуждать предметно, а не через анонимные публикации.
"Конкуренция в отрасли нужна не ради конкуренции. Она нужна, чтобы у государства был выбор и оно могло обеспечить надлежащее содержание дорог при любых обстоятельствах", – говорится в заявлении.
Федоров навел порядок с бюджетными закупками в Агентстве
В то же время сам Иван Федоров сообщил о проверках закупок в подчиненных Агентству учреждениях. Поводом стала покупка Toyota Land Cruiser за 4,26 млн грн для Службы восстановления во Львовской области.
Глава Агентства назвал такую закупку неприемлемой и заявил, что разделяет возмущение общества.
По его словам, по результатам проверок приняли такие решения:
- Во Львовской области автомобиль вернут дилеру, а 4,26 млн грн должны вернуть на счет.
- В Харьковской области 6 ноября по его поручению отменили тендер.
- В системе Агентства ввели мораторий на закупку премиальных автомобилей.
- Приняли соответствующие кадровые решения.
"Бюджетные средства должны направляться на реальные потребности людей, защиту инфраструктуры и восстановление страны", – заявил Федоров.
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