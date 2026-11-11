Завис терминал или не бьется штрихкод? Что делать, если товар не сканируется на кассе самообслуживания в "АТБ"

Перед повторной попыткой внимательно посмотрите на экран

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Если на кассе самообслуживания в "АТБ" не считывается товар, сначала расправьте упаковку и поднесите штрихкод к сканеру. Если повторная попытка не помогла, обратитесь к сотруднику магазина, который обслуживает зону касс.

Как действовать при такой заминке и избежать повторного добавления покупки, рассказывает "Телеграф". Начать стоит с проверки упаковки и списка товаров на экране.

Как повторить сканирование

Найдите на упаковке штрихкод – прямоугольник с полосами и цифрами. Поверните его к считывающему окну кассы так, чтобы пальцы не закрывали полосы. Если код оказался на сгибе мягкой упаковки, аккуратно расправьте ее, не вскрывая товар.

Не прижимайте упаковку вплотную к стеклу: немного измените расстояние и угол, затем попробуйте еще раз. Подносите один товар за раз – так проще понять, какую именно покупку касса добавила в чек.

После попытки посмотрите на экран. Если название товара уже появилось в списке, переходите к следующей покупке. Ориентируйтесь на запись в чеке, а не только на то, услышали ли вы звуковой сигнал.

Сгиб упаковки можно аккуратно расправить, чтобы открыть штрихкод целиком Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Когда обращаться к сотруднику магазина

Если штрихкод порван, стерт, закрыт наклейкой или касса по-прежнему его не распознает, покажите упаковку сотруднику. То же самое сделайте, если после сканирования на экране появилось сообщение об ошибке. Сохраните товар рядом с собой, чтобы работник мог осмотреть код и увидеть сообщение кассы.

Коротко объясните, что произошло: товар совсем не добавляется, появился дважды или отображается под другим названием. Если проблема касается цены, покажите строку на экране и попросите разобраться с ней до оплаты.

Не сканируйте вместо проблемного товара похожую упаковку с полки, особенно с другим весом, объемом или вкусом. Передайте сотруднику именно ту покупку, которую собираетесь забрать. Если на кассе доступен ручной ввод кода, используйте только цифры с ее упаковки; при поврежденной или неразборчивой маркировке попросите помощи.

Перед оплатой просмотрите итоговый список: проверьте, что проблемный товар добавлен в нужном количестве и в чеке не осталось случайного дубля. Если решили отказаться от покупки, сообщите об этом сотруднику и попросите убрать соответствующую позицию, если она уже внесена.

Акции в "АТБ"

Как сообщал "Телеграф", наличие товара в конкретном магазине "АТБ" можно проверить тремя способами. Детальнее читайте в нашем материале.