ВВК направила на операцию, но человек отказался: могут ли за это посадить во время мобилизации

Адвокат объяснила важный нюанс закона

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Отказ от хирургического вмешательства не является основанием для уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Человек имеет право не соглашаться на операцию, и пользование этим правом является законным.

Это объяснила адвокат Анна Даниэль, комментируя применение статьи 336 Уголовного кодекса в эксклюзивном материале "Телеграфу". Эта норма предусматривает за уклонение от призыва во время мобилизации лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Больше подробностей в материале: "ВВК советует операцию, а вы против: считается ли отказ уклонением от мобилизации".

"Государство гарантирует каждому право отказаться от медицинского вмешательства, поэтому пользование этим правом нельзя квалифицировать как уклонение от мобилизации", – подчеркнула адвокат Анна Даниэль.

Отдельный вопрос – оценка состояния здоровья военно-врачебной комиссией. По словам адвоката, ВВК должна определять годность исходя из состояния человека на день осмотра. Этот подход действует и тогда, когда без операции человек не может выполнять определенные военные обязанности.

"Комиссия обязана учитывать исключительно фактическое состояние здоровья, а не гипотетический или прогнозируемый результат после возможного лечения или операции", – подчеркнула адвокат Анна Даниэль.

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