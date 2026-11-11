Африка хотела остановить Сахару 8-тысячикилометровой зеленой стеной, но проект проваливается: что пошло не так

Из приблизительно 30 млрд долларов первоначальной оценки стоимости на места поступило лишь около 2,5 млрд

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"Великая зеленая стена" – африканский проект по восстановлению земель, призванный помочь сдержать опустынивание. Инициативу запустил Африканский союз в 2007 году, а завершить ее планировали к 2030 году. Однако первоначальных целей к запланированному сроку уже не достичь. Реализацию тормозят нехватка средств, слабая координация между странами и решения, не учитывавшие местные условия.

За почти 20 лет удалось выполнить лишь 4–20% запланированного объема работ, пишет Financial Times. Такой широкий диапазон оценок зависит от того, как именно считают восстановленные земли.

Деньги не дошли до запланированного масштаба

План предусматривал создание зеленого пояса длиной около 8 тысяч километров – от Сенегала до Джибути. Сначала его стоимость оценивали примерно в 30 млрд долларов, но до мест проведения работ дошло лишь около 2,5 млрд долларов. Из-за такого разрыва между запланированными расходами и реальным финансированием страны не смогли выполнить работы в предусмотренном масштабе.

Запланированный пояс должен был охватить земли от Сенегала до Джибути

Не хватало не только денег. Странам было сложно координировать работу друг с другом и проверять ее результаты. Поэтому оценить, сколько земли действительно восстановили, тоже непросто.

Почему массовой посадки деревьев недостаточно

Некоторые инициативы планировали без учета потребностей людей, которые живут на этих землях или пользуются ими. Также не всегда принимали во внимание тип почвы и привычные для местных общин способы ее использования. Из-за этого запланированные работы не везде соответствовали местным условиям.

Проект предусматривает не только высадку деревьев и кустарников, но и восстановление пастбищ, сохранение воды и развитие сельского хозяйства.

Посаженные деревья не восстановят землю без учета местных условий

Опыт проекта показывает, что одной лишь массовой высадки деревьев недостаточно для восстановления земель. Чтобы работа отвечала потребностям местности, нужно учитывать почвы, способы использования территории и потребности людей, которые там живут.

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