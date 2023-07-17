Именины Варвары в 2025 году: все дни, когда Варя празднует День ангела

Мало кто знает историю происхождения этого имени

Женское имя Варвара очень древнее, пусть и не самое распространенное на сегодняшний день в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно произошло и когда все Дни ангела Варвары в течение года.

Значение имени Варвара

Это древнегреческое имя, которое возникло от слова "варварос", что переводится как "варварский", — в значении "чужой". Так, Варвара значит "чужеземка", "негреческая", "иностранка". Однако также есть менее популярная версия происхождения этого имени, согласно которой, оно пришло с Востока и значит "защита".

Также распространены такие формы имени как Барбара, Барелий, Варюся, Варварка, Варя, Варюша, Аря, Варечка, Вава, Варя, Варелия, Барбар, Бабетта. Среди носительниц этого имени есть ряд королев, ученых, поэтесс, актрис, художниц, певиц, спортсменок, писательниц.

Принято считать, что Варвары обычно трудолюбивые, целеустремленные, но при этом спокойные, скромные и мечтательные, быстро учатся, любят все планировать и критиковать.

Когда День ангела Варвары?

Носительницы имени Варвара празднуют свои именины один раз в году по церковному православному календарю:

4 декабря, — великомученица Варвара Илиопольская.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя дарить женщинам по народным приметам.