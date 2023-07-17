Іменини Варвари у 2025 році: усі дні, коли Варя святкує День ангела

Мало хто знає історію походження цього імені

Жіноче ім’я Варвара дуже давнє, хай і не найпоширеніше на сьогоднішній день в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно походить і коли всі Дні ангела Варвари протягом року.

Значення імені Варвара

Це давньогрецьке ім’я, яке виникло від слова "варварос", що перекладається як "варварський", — у значенні "чужий". Так, Варвара означає "чужоземка", "негрецька", "іноземка". Однак також є менш популярна версія походження цього імені, згідно з якою воно прийшло зі Сходу і означає "захист".

Також поширені такі форми імені як Барбара, Барелій, Варюся, Варварка, Варя, Варюша, Аря, Варечка, Вава, Варя, Варелія, Барбар, Бабетта. Серед носительок цього імені є низка королів, учених, поетес, актрис, художниць, співачок, спортсменок, письменниць.

Вважають, що Варвари зазвичай працелюбні, цілеспрямовані, але при цьому спокійні, скромні і мрійливі, швидко вчаться, люблять все планувати і критикувати.

Коли День ангела Варвари?

Носійки імені Варвара святкують свої іменини один раз на рік за церковним православним календарем:

17 грудня, — великомучениця Варвара Іліопольська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що не можна дарувати жінкам за народними прикметами.