Красивое имя Любовь: что оно значит и когда все Дни ангела Любови по новому календарю

У многих есть хоть одна знакомая Люба

Женское имя Любовь на сегодняшний день не самое распространенное, однако очень старое и красивое.

"Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, каково его происхождение и когда празднуется каждый День ангела Любы в течение года по новому календарю Православной церкви Украины.

Значение имени Любовь

Как и многие имена, имя Любовь имеет древнегреческое происхождение, однако пришло на территорию современной Украины оно не в изначальном звучании, а было калькировано по значению. Так, древнегреческое имя "Агапе", что значит "любовь", было позаимствовано в форме "Любовь". Соответственно, имя Любовь также имеет значение "любовь".

Часто встречаются также такие формы имени Любовь как Люба, Любава, Любаша, Люся, Буся, Любуся, Любуша, Любочка.

Среди известных украинок с этим именем можно вспомнить такие личности как писательницы Любовь Биднова, Любовь Яновская, Любовь Сирота, Любовь Пономаренко и Любовь Голота, поэтессы Любовь Гайжевская, Любовь Забашта, Любовь Проць, Любовь Якимчук, актрисы Любовь Линницкая, Любовь Гаккебуш, ученая Любовь Мала, дизайнерка Любовь Черникова.

Когда День ангела Любови?

Носительницы имени Любовь празднуют свой День ангела всего раз в году по церковному православному календарю. Ранее это было 30 сентября, однако после перехода Православной церкви Украины этот день был перенесен на 17 сентября. В этот день почитается память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. По преданиям эти женщины в ранние периоды христианства подверглись страшным мучениям за свою веру в Христа.

Поздравления с Днем ангела Любови

Мы приготовили несколько ярких открыток, которыми можно коротко и красиво поздравить Вашу подругу, маму или просто знакомую с Днем ангела Любови. Больше открыток, а также поздравления в прозе и стихах на украинском мы собрали в отдельном материале по ссылке:

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда теперь в Украине отмечаются все главные церковные праздники после перехода ПЦУ на новый календарь.