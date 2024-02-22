Что нельзя делать сегодня 22 февраля, чтобы случайно не лишиться благополучия

Сегодня в Маврикиев день нельзя подметать пол и снимать в доме паутину

Согласно новому церковному календарю, в этот четверг, 22 февраля (7 марта по старому стилю), православные христиане и греко-католики почитают мученика Маврикия Апамейского, его сына Фотина, а также семидесяти воинов. В народном календаре отмечается праздник — Маврикиев день.

Маврикий жил в эпоху преследований христиан императором Максимианом Галерием в III–IV веках в сирийском городе Апамее. Он был военачальником, и исповедовал Евангелие. Также христианами себя называли его сын Фотин и еще его 70 воинов.

Когда в городе начались преследования последователей новой веры, Маврикий, Фотин и все воины были представлены к суду. Они отказались отречься от своей веры и вернуться к языческим обрядам, за что были осуждены к пыткам: их били железными крюками, жгли.

После этого тела мучеников были покрыты медом и привязаны к деревьям. Осы, оводы и комары кусали мужчин в течение десяти дней, пока они не умерли. Их останки были тайно захоронены христианами, а некоторые останки были позднее доставлены на остров Кипр.

Традиции и приметы на 22 февраля

В Маврикиев день особое внимание уделялось перелетным птицам, возвращающимся из теплых мест. Считалось, что первому, кто замечал, как грачи строят гнезда, суждено было счастье. Прилетевших пернатых непременно кормили, чтобы привлечь достаток в свой дом.

На Руси 22 февраля наши предки активно вывозили навоз на поля и готовились к сельскохозяйственным работам. Также в этот день готовили так называемую "черную уху" — рыбу варили в огуречном рассоле с добавлением пряностей.

Ясное солнце – погода вскоре изменится.

Рассвет светло-розовый или золотистый – погода будет очень хорошей.

Туманный день — лето будет влажным.

Холодная погода — лето будет очень дождливым.

Облака плывут быстро и высоко — к хорошей погоде.

Воробьи гнезда вьют, синицы поют громко, а сороки в лес улетели – к потеплению.

Сороки громко болтают — к новостям или визиту гостей.

Что нельзя делать 22 февраля

Гадать на любовь, проводить различные любовные ритуалы и обряды — можно на себя и свою семья навлечь болезни, бедность, жизненные разочарования.

Жечь свечи — могут ожидать неприятности.

Заниматься рукоделием — в семью могут прийти обманы, скандалы и измены.

Подметать пол веником — можно вымести благополучие и приятные эмоции.

Женщинам запрещено показывать пальцем на летящую птицу — можно лишиться своей красоты.

На полнолуние удобрять огороды и поля навозом — сорняков будет много.

Снимать паутину в доме – счастья не будет.

У кого именины 22 февраля

22 февраля именины празднуют Петр, Афанасий, Филипп, Федор, Анфиса, Вавила, Тит, Фотий, Михаил, Маврикий.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

В этот день мировое сообщество отмечает Международный день поддержки жертв преступлений, призванный обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются жертвы преступлений. Всемирный день размышлений, День основателей движения скаутов, День прогулки с собакой и День коктейля "Маргарита". Также в этом году 22 февраля отмечается День кошки в Японии, Фестиваль Солнца в Абу-Симбеле в Египте и День независимости в Сент-Люсии.

Ранее "Телеграф" писал, что на этой неделе в Украине прогнозируется морозная погода. Синоптики обещают даже снег.