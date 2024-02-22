Що не можна робити сьогодні 22 лютого, щоб випадково не втратити добробут

Сьогодні в Маврикіїв день не можна підмітати підлогу та знімати в оседі павутиння

Згідно з новим церковним календарем, цього четверга, 22 лютого (7 березня за старим стилем), православні християни та греко-католики шанують мученика Маврикія Апамейського, його сина Фотіна, а також сімдесяти воїнів. У народному календарі відзначається свято — Маврикіїв день.

Маврикій жив у епоху переслідувань християн імператором Максиміаном Галерієм у III–IV століттях у сирійському місті Апамеї. Він був воєначальником і сповідував Євангеліє. Також християнами себе називали його син Фотін та ще його 70 воїнів.

Коли в місті почалися переслідування послідовників нової віри, Маврикій, Фотін та всі воїни були представлені до суду. Вони відмовилися зректися своєї віри і повернутися до язичницьких обрядів, за що були засуджені до тортур: їх били залізними гаками, палили.

Після цього тіла мучеників були покриті медом та прив’язані до дерев. Оси, оводи та комарі кусали чоловіків протягом десяти днів, доки вони не померли. Їхні останки були таємно поховані християнами, а деякі останки були пізніше доставлені на острів Кіпр.

Традиції та прикмети на 22 лютого

У Маврикіїв день особлива увага приділялася перелітним птахам, які повертаються з теплих місць. Вважалося, що першому, хто помічав, як граки будують гнізда, судилося щастя. Пернатих, що прилетіли, неодмінно годували, щоб залучити достаток у свій дім.

На Русі 22 лютого наші пращури активно вивозили гній на поля та готувалися до сільськогосподарських робіт. Також у цей день готували так звану "чорну юшку" — рибу варили в огірковому розсолі з додаванням прянощів.

Ясно сонце – погода невдовзі зміниться.

Світанок світло-рожевий або золотистий – погода буде дуже гарною.

Туманний день – літо буде вологим.

Холодна погода – літо буде дуже дощовим.

Хмари пливуть швидко та високо – на хорошу погоду.

Горобці гнізда в’ють, синиці співають голосно, а сороки у ліс відлетіли – до потепління.

Сороки голосно базікають — до новин чи візиту гостей.

Що не можна робити 22 лютого

Ворожити на кохання, проводити різні любовні ритуали та обряди — можна на себе і свою сім’ю накликати хвороби, бідність, життєві розчарування.

Палити свічки — можуть очікувати неприємності.

Займатися рукоділлям — у сім’ю можуть прийти обмани, скандали та зради.

Підмітати підлогу віником — можна вимести добробут і приємні емоції.

Жінкам заборонено показувати пальцем на птаха, що летить, — можна втратити свою красу.

На повню удобрювати городи та поля гноєм — бур’янів буде багато.

Знімати павутину в домі – щастя не буде.

У кого іменини 22 лютого

22 лютого іменини святкують Петро, Опанас, Пилип, Федір, Анфіса, Вавила, Тіт, Фотій, Михайло, Маврикій.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

Цього дня світова спільнота відзначає Міжнародний день підтримки жертв злочинів, який має на меті звернути увагу на проблеми, з якими стикаються жертви злочинів. Всесвітній день роздумів, День засновників руху скаутів, День прогулянки із собакою і День коктейлю "Маргарита". Також цього року 22 лютого відзначають День кішки в Японії, Фестиваль Сонця в Абу-Сімбелі в Єгипті та День Незалежності у Сент-Люсії.

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