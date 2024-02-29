Церковный праздник в последний день зимы 2024: что нельзя делать сегодня 29 февраля

29 февраля появляется в церковном и народном календаре каждые 4 года

В последний зимний день, в четверг, христиане вспоминают преподобного Кассиана Римлянина. Почитают святого лишь раз в четыре года, когда из-за високосного 2024-ого появляется 29 февраля.

Кассиан Римлянин — монах и богослов христианского вероисповедания, один из инициаторов монашеского движения в Галлии, выдающийся мыслитель в области монашеской практики. Он родился около 360 года, а повзрослев, Кассиан решил стать монахом в Вифлеемском монастыре, и путешествовал по монастырям и скитам Египта примерно десять лет.

Около 400 года прибыл в Константинополь, где он был посвящен диаконом Иоанном Златоустом. Принял посвящение в пресвитеры и учредил два монастыря в Марселе — один для мужчин, другой для женщин, ориентируясь на образец египетских монастырей.

В народном календаре этот день назвали Касьяновым. Он оброс дурной славой, а в старину 29 февраля называли самым несчастливым днем во всем четырехлетнем високосном цикле, однако это никоим образом не соотносится с житием святого.

Традиции и приметы на 29 февраля

В народных присказках и легендах Киевщины и Левобережья святой Касьян выглядит мрачным и злым мужчиной, с демоническими чертами во внешности. Согласно народным преданиям, святой изначально был светлым ангелом, однако он предал Бога, раскрыв дьяволу план Господа изгнать всю сатанинскую силу с небес. Также считалось, что Касьян якобы сердится, что его почитают лишь раз в четыре года.

Еще по одной легенде, святой был властелином всех ветров. Верили, что он мог направить их против людей, принося с собой болезни. Люди старались не выходить из дома, особенно до рассвета. Многие предпочитали 29 февраля подольше поспать, чтобы "проспать" лихой час.

Верили в старину, что все события, связанные с этим днем, обернутся неудачей. Попытки заняться работой будут обречены на провал.

Похолодает, если сильно лес шумит на Касьяна.

Жди богатый урожай, если с утра туман появился.

На небе облака высоко на небе, то будет солнечная весна.

Если оттепель или капель на Касьяна, то это значит весна будет долгой.

Что нельзя делать 29 февраля

Заключать брак, венчаться, иначе супружеская жизнь будет несчастливой.

Разводиться — это принесет только муки и страдания на всю оставшуюся жизнь.

Давать деньги в долг, чтобы не навлечь беду на свой дом.

Заключать договоры и сделки – они будут неудачными.

У кого именины 29 февраля

В этот день именины празднуют Иван и Касьян.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

В мире и в Украине ежегодно в последний день февраля отмечают День цифрового обучения (Digital Learning Day), День оверклокера (International Overclockers Day), Международный день больных редкими заболеваниями, Международный день травмы от повторяющихся нагрузок (International Repetitive Strain Injury Awareness Day), День лягушачьих лапок и День, гуляющий сам по себе. Раз в четыре года во многих странах отмечается Международный день подчиненных.

Кстати, 29 февраля в некоторых европейских государствах считается тем единственным днем, когда женщина может сделать предложение мужчине. Традиция появилась в Ирландии еще в V веке.

Напомним, что в Украине скоро начнется празднование Масленицы. Ранее мы писали, когда украинцы отмечают Сырную неделю в 2024 году.