Церковне свято в останній день зими 2024: що не можна робити сьогодні 29 лютого

29 лютого з’являється у церковному та народному календарі кожні 4 роки

В останній зимовий день, у четвер, християни згадують преподобного Касіана Римлянина. Вшановують святого лише раз на чотири роки, коли через високосний 2024-й з’являється 29 лютого.

Касіан Римлянин — чернець і богослов християнського віросповідання, один з ініціаторів чернечого руху у Галлії, видатний мислитель у сфері чернечої практики. Він народився близько 360 року, а подорослішавши, Касіан вирішив стати ченцем у Вифлеємському монастирі, і мандрував монастирями та скитами Єгипту приблизно десять років.

Близько 400 року прибув до Константинополя, де він був присвячений дияконом Іоанном Златоустом. Прийняв посвяту у пресвітери та заснував два монастирі в Марселі — один для чоловіків, інший для жінок, орієнтуючись на зразок єгипетських монастирів.

У народному календарі цей день назвали Касьяновим. Він обріс поганою славою, а в давні часи 29 лютого називали найнещасливішим днем у всьому чотирирічному високосному циклі, проте це аж ніяк не співвідноситься з житієм святого.

Традиції та прикмети на 29 лютого

У народних приказках та легендах Київщини та Лівобережжя святий Касьян виглядає похмурим та злим чоловіком, з демонічними рисами у зовнішності. Згідно з народними переказами, святий спочатку був світлим ангелом, проте він зрадив Бога, розкривши дияволові план Господа вигнати всю сатанинську силу з небес. Також вважалося, що Касьян нібито сердиться, що його шанують лише раз на чотири роки.

Ще за однією легендою, святий був володарем усіх вітрів. Вірили, що він міг направити їх проти людей, приносячи із собою хвороби. Люди намагалися не виходити з дому, особливо до світанку. Багато хто вважав за краще 29 лютого довше поспати, щоб "проспати" лиху годину.

Вірили за старих часів, що всі події, пов’язані з цим днем, обернуться невдачею. Спроби зайнятися роботою будуть приречені на провал.

Похолодає, якщо ліс шумить на Касьяна.

Чекай на багатий урожай, якщо з ранку туман з’явився.

На небі хмари високі на небі, то буде сонячна весна.

Якщо відлига чи крапель на Касьяна, то це означає, що весна буде довгою.

Що не можна робити 29 лютого

Укладати шлюб, вінчатись, інакше подружнє життя буде нещасливим.

Розлучатися — це принесе тільки муки та страждання на все життя.

Давати гроші в борг, щоб не накликати біду на свій дім.

Укладати договори та угоди – вони будуть невдалими.

У кого іменини 29 лютого

Цього дня іменини святкують Іван та Касьян.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

У світі та в Україні щороку в останній день лютого відзначають День цифрового навчання (Digital Learning Day), День оверклокера (International Overclockers Day), Міжнародний день хворих на рідкісні захворювання, Міжнародний день травми від повторюваних навантажень (International Repetitive Strain Injury Awareness Day), День жаб’ячих лапок і День, що гуляє сам собою. Раз на чотири роки у багатьох країнах відзначається Міжнародний день підлеглих.

До речі, 29 лютого в деяких європейських державах вважається тим єдиним днем, коли жінка може зробити пропозицію чоловікові. Традиція з’явилася в Ірландії ще V столітті.

Нагадаємо, що в Україні незабаром розпочнеться святкування Масляної. Раніше ми писали, коли українці відзначають Сирний тиждень у 2024 році.