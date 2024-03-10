Украина перейдет на летнее время уже в марте: когда и куда переводить стрелки часов

Это делается для более эффективного использования светового дня и экономии электричества

Каждый год украинцы два раза в год переводят стрелки часов – на зимнее и летнее время. Но в последнее время обсуждается вопрос о целесообразности такой практики. Так, 29 октября мы перешли на зимнее время, а уже 31 марта будет переходить на летнее время.

Об этом пишет издание Тop.todaу. В материале отмечается, что почти в 80 странах мира принято переводить часы на зимнее и летнее время. В Украине это правило введено постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Но некоторые исследования показывают, что подобная практика не совсем оправдана. К тому же она отрицательно сказывается на здоровье людей, чьи биоритмы сбиваются из-за смены времени.

Поэтому еще в 2020 году в Верховную Раду Украины был внесен законопроект, предлагающий отменить перевод часов и установить стандартное время. Позже его отправили на доработку, но он все еще остается на рассмотрении.

В связи с этим украинцы продолжают переходить на зимнее и летнее время. Переход на летнее время 2024 года состоится в ночь на 31 марта в 03:00. Стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед (т.е. с 03:00 до 04:00). В результате получится, что спать будем на один час меньше, чем сейчас, а день станет на один час длиннее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем в Украине переводят время и когда это закончится. Дело за депутатами.