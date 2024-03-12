Представительница Израиля Эден Голан презентовала конкурсный трек на Евровидение и оскандалилась

В таблице букмекеров Израиль находится на 8-м месте

В этом году израильская участница Эден Голан, известная своей любовью к россиянам и Москве, презентовала конкурсную песню на "Евровидение" в последний момент. Трек получил название Hurricane.

Анонс песни несколько вышел с опозданием, потому что европейский вещатель несколько раз просил внести некоторые коррективы. В предварительных заявках в Европе заметили отсылку к войне Израиля и ХАМАС, однако в последний день израильский вещатель выпустил песню.

Песня Эден Голан

Она быстро собрала около 300 тысяч просмотров, однако показатели в таблице букмекеров не изменились. Израиль находится на 8-м месте.

Прогнозы букмекеров

Конец песни Эден исполняет на иврите, как это было анонсировано еще до требований EBU поработать с текстом.

Израильский вещатель категорически не хотел угождать организаторам Евровидения, но вскоре передумал и поменял трек, а также некоторые слова в нем.

Эден Голан хотят услышать

К слову, многие страны категорически против, чтобы Израиль принимал участие в конкурсе этого года. Но организаторы песенного конкурса готовы предоставить участнице больше охраны и хотят услышать ее на конкурсе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что букмекеры обнародовали новые прогнозы по Украине на Евровидении 2024 года после Нацотбора. Что предсказывают Украине.