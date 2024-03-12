Представительница Израиля Эден Голан презентовала конкурсный трек на Евровидение и оскандалилась
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В таблице букмекеров Израиль находится на 8-м месте
В этом году израильская участница Эден Голан, известная своей любовью к россиянам и Москве, презентовала конкурсную песню на "Евровидение" в последний момент. Трек получил название Hurricane.
Анонс песни несколько вышел с опозданием, потому что европейский вещатель несколько раз просил внести некоторые коррективы. В предварительных заявках в Европе заметили отсылку к войне Израиля и ХАМАС, однако в последний день израильский вещатель выпустил песню.
Она быстро собрала около 300 тысяч просмотров, однако показатели в таблице букмекеров не изменились. Израиль находится на 8-м месте.
Конец песни Эден исполняет на иврите, как это было анонсировано еще до требований EBU поработать с текстом.
Израильский вещатель категорически не хотел угождать организаторам Евровидения, но вскоре передумал и поменял трек, а также некоторые слова в нем.
К слову, многие страны категорически против, чтобы Израиль принимал участие в конкурсе этого года. Но организаторы песенного конкурса готовы предоставить участнице больше охраны и хотят услышать ее на конкурсе.
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