Лучше любого аромадиффузора: что повесить в ванную, чтобы пахло на всю квартиру

Ароматный пучок нужно держать подальше от прямой струи воды и просушивать между купаниями

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В соцсетях делятся простым способом наполнить ванную травяным ароматом – повесить возле душа эвкалипт. Пар от горячей воды помогает высвободить душистые вещества из листьев.

Одни пользователи уже оценили такой домашний спа-ритуал, другие напомнили об аллергии и обработке растений. Об этом сообщает "Телеграф".

Пользовательница показала в своей публикации в threads, как разместила эвкалипт рядом с душевой стойкой. Ветки свисают под большой верхней лейкой, занимая совсем немного места.

Пучок эвкалипта размещают рядом с душевой стойкой

Как разместить эвкалипт в душе

Для этого способа ветки собирают в пучок и подвешивают возле душа. Eucalypt Co. рекомендует располагать свои душевые букеты под лейкой или на отдельном крючке, но обязательно вне прямого потока воды. Сначала ванной дают наполниться паром.

Чтобы усилить запах, производитель советует слегка сжать пучок или осторожно прокатать по нему круглую бутылку, например от шампуня. При этом аромат растений естественный: его не усиливают искусственно, и со временем он становится слабее.

Чтобы усилить аромат, производитель душевых букетов советует слегка размять листья круглой бутылкой Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

После душа букету нужно дать высохнуть. В закрытой кабине со слабым движением воздуха влага задерживается, а со временем появляется плесень. Погружать пучок в воду не следует; при признаках плесени его выбрасывают. Эти рекомендации Eucalypt Co. дает для своих букетов из органически консервированных растений.

За что хвалят идею и чего опасаются пользователи

"Вешаю его уже несколько лет", – написала d.nurt, показав пучок эвкалипта в углу душевой с зеленой плиткой.

Некоторые пользователи годами используют эвкалипт в ванной

"У меня так дома висит с тех пор, как мы переехали в свою квартиру. Во время душа аромат чудесный. Гости иногда спрашивают, зачем это", – поделилась olena_maciejewska.

Однако впечатления и опасения у участников обсуждения разные. Пользовательница _sea_dinh_ написала об аллергии на эвкалипт, а anastesile призвала быть осторожнее тех, у кого есть коты.

В обсуждении напомнили об аллергии и осторожности владельцам котов

Отдельные комментарии касались обработки флористических веток. agnesha_verbova заявила, что обычный флористический эвкалипт обрабатывают консервантами и формальдегидом. Пользовательница butirskaya_katya тоже выступила против идеи вдыхать пары от обработанных растений и описала отрицательную реакцию своего знакомого на такой способ использования эвкалипта.

Часть пользователей обеспокоена обработкой флористических растений

Какие меры предосторожности важны

Eucalypt Co. предупреждает: некоторые люди особенно чувствительны к запаху эвкалипта или имеют аллергию на него. При негативной реакции компания советует обратиться к врачу, а при затрудненном дыхании – за экстренной помощью. Эвкалипт нельзя употреблять внутрь: в больших дозах он токсичен для людей и большинства животных.

Как сообщал "Телеграф", обычный коврик в ванной после купания накапливает влагу, которая из-за теплого и влажного воздуха может часами оставаться в его волокнах. Альтернативой ему может стать диатомитовая плита, которая быстро впитывает воду и высыхает за несколько минут.