"Прощай, забор из профнастила": 5 оригинальных и недорогих идей для дома

Расходы зависят не только от материала

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Вместо сплошного профлиста вокруг дома можно поставить сетку, деревянный забор, металлический штакетник, поликарбонат или габионы. Эти решения отличаются по прозрачности и уходу, а сэкономить помогают простая конструкция и сочетание материалов.

Об этом сообщает "Телеграф". Вашему вниманию топ-5 альтернатив.

Рабица с зеленью и деревянный забор

Первая идея – сетка-рабица с вьющимися растениями. Это один из самых доступных вариантов: сетку натягивают между столбами или закрепляют в металлических рамах. Она пропускает солнце и не создает сплошной тени, поэтому подходит для границ рядом с посадками.

Растения вдоль рабицы со временем образуют зеленую стену. Для более быстрого эффекта используют затеняющую сетку, а для необычного оформления – фотосетку с рисунком. Полотно нужно надежно закрепить: при сильном ветре оно увеличивает нагрузку на опоры. Зеленой ограде потребуется время на разрастание, затем – уход и обрезка.

Живая изгородь из вьющихся растений требует ухода и обрезки Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Вторая идея – деревянная ограда с выбранной плотностью досок. Из дерева собирают и невысокий декоративный забор, и плотную конструкцию для уединенного двора. Природная фактура хорошо сочетается с зеленью и разными стилями домов, а поврежденную доску можно заменить отдельно, без разборки всего пролета.

Дерево выбирают ради внешнего вида и ремонтопригодности. После подорожания пиломатериалов оно перестало быть безусловно дешевым решением. В расходы входят защитные составы от влаги, солнца, грибков и вредителей, а также периодическое обновление покрытия.

Поврежденную доску деревянного забора можно заменить отдельно Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Металлический штакетник и поликарбонат

Третья идея – металлический штакетник. Отдельные вертикальные планки крепят к поперечным направляющим. Расстояние между ними позволяет сделать ограду открытой или более плотной: так двор получает нужный уровень приватности без сплошной металлической стены.

Планки с защитным покрытием не требуют ежегодной покраски, характерной для обычной древесины. Срок службы зависит от качества металла, покрытия, крепежа и монтажа. Это вариант для тех, кто хочет сократить регулярный уход за забором и сохранить аккуратный вид участка.

Расстояние между металлическими планками определяет, насколько открытым останется двор Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Четвертая идея – ограждение с заполнением из поликарбоната. Легкие листы позволяют закрыть двор без тяжелых материалов. Они бывают разных цветов, а количество проходящего света зависит от типа и прозрачности поликарбоната. Такое заполнение подойдет там, где важно совместить закрытость участка с освещением.

При монтаже учитывают температурное расширение листов и особенности крепления. Для долговечности важны устойчивость к ультрафиолету, ударам и погодным условиям. Способность ослаблять уличный шум зависит от высоты, герметичности и всей конструкции ограждения; тонкий лист сам по себе не обеспечивает надежной звукоизоляции.

Ограждение с заполнением из поликарбоната Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Габионы для выразительного входа или отдельной зоны

Пятая идея – габионы, металлические сетчатые короба с каменным заполнением. Они создают фактурную ограду, сочетаются с деревом, натуральным камнем и современным оформлением сада. Снизить затраты помогает доступный поблизости камень и самостоятельная сборка. На небольшом участке габионы можно поставить только у входа или вдоль отдельной части двора.

Камень подбирают по размеру и свойствам под конкретную сетчатую конструкцию. Для высокой или протяженной ограды нужны устойчивая основа и расчет нагрузки. Правильно спроектированные габионы прочны и относительно неприхотливы в уходе, а на просторной территории их используют и по всему периметру.

Габионы Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", горизонтальные ограждения становятся заметной альтернативой традиционным заборам, помогая сочетать приватность и открытость участка. Детальнее читайте в обзоре тенденций.