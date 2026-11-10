"Настоящий украинец": увидели необычного дятла, который с аппетитом уплетает сало

Такая пища помогает птицам пополнять запасы энергии в холодное время

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Дятел, который охотно ест сало, стал героем шутливого поста в соцсети. Автор назвал пернатого "настоящим украинским биодятлом" и обратил внимание на его аппетит.

О необычном едоке написал пользователь @qulumulus в Threads. Позже в ответе под собственным постом он добавил, что дятлы любят такую еду.

"Вашему вниманию – настоящий украинский биодятел. Уплетает сало за обе щеки", – написал @qulumulus.

Сало действительно может быть привлекательным лакомством для дятлов, ведь эти птицы нуждаются в питательной пище, богатой жирами и белками. Основу их естественного рациона обычно составляют насекомые и личинки, которых они ловко достают из-под коры деревьев или непосредственно из древесины. Благодаря крепкому клюву дятлы могут находить пищу даже в труднодоступных местах. Однако их меню гораздо разнообразнее: в зависимости от вида и времени года они также лакомятся семенами, орехами, ягодами и другими плодами. Поэтому кусочек сала возле кормушки вполне может заинтересовать такого пернатого гостя, особенно в холодное время года, когда птицам важно получать достаточно энергии.

Насекомые и личинки составляют значительную часть естественного рациона дятлов Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Ранее "Телеграф" рассказывал о необычном пернатом госте, который удивил украинку своим появлением в кормушке за окном. Женщина показала яркую птицу на фото.