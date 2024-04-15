Пудов день 15 апреля: что нельзя делать сегодня, чтобы удержать счастье в доме

Сегодня в православный праздник нельзя дарить свечи и выносить мусор

В понедельник, 15 апреля, христиане православной и греко-католической церкви по новоюлианскому календарю почитают память апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. В народном календаре сегодня — Пудов день, а верующие продолжают соблюдать Великий пост 2024.

Святой апостол Аристарх сопровождал апостола Павла и затем был назначен епископом в сирийском городе Апамее. Его имя упоминается как в Книге Деяний святых апостолов, так и в посланиях апостола Павла.

Святой апостол Пуд упоминается во Втором послании апостола Павла к Тимофею. Он занимал высокое положение в римском Сенате и в своем доме принимал первоапостолов и собирал верующих христиан, превратив свой дом в церковь, известную как "Пастырская", где, по преданию, служил священством сам апостол Петр.

Святой апостол Трофим родом из города Едессы и его имя упоминается как в Книге Деяний святых апостолов, так и во Втором послании апостола Павла к Тимофею. Он был учеником и спутником святого апостола Павла, разделяя с ним все трудности и гонения.

Все три апостола подверглись мученической кончине в Риме при императоре Нероне (54–68) одновременно с апостолом Павлом.

Традиции и приметы на 15 апреля

В древней Руси 15 апреля (28 апреля по старому стилю) отмечали праздник, который назывался Пудов день. Наши предки уделяли большое внимание пчелам, когда в это время заканчивалась их зимняя спячка. Пасечники регулярно проверяли места, где зимовали эти насекомые.

Пчеловоды извлекали в этот день летающих насекомых из-под спуда, что является названием защитного укрытия. Их пчеловоды создают для своих пчел на зиму, чтобы они, обеспечивая их медом, не мерзли.

Солнце чересчур ярко светит — пойдет дождь.

Красная заря сулит ветреную погоду.

Проникающие сквозь облака лучи солнца предвещают грозу.

Мощный ветер разгулялся на Пуда — к грядущим погожим денькам.

Солнце то сильно греет, то слабо — летом ожидается ненастье.

Что нельзя делать 15 апреля

Трудиться до заката солнца – можно заболеть самому и привлечь в дом несчастья.

Фото: freepik

Делиться сокровенными мыслями, планами – они не сбудутся.

Выносить из дома мусор и старые вещи – счастье и удача покинут семью.

Одалживать деньги – к владельцу они не вернуться.

Оставлять иглы в открытом месте – к беде и скандалам.

Подбирать деньги с земли – к бедности.

Молодежи ходить босиком по мокрому полу — к разлуке и слезам.

Дарить свечи – это к несчастью.

У кого именины 15 апреля

В этот день именины празднуют Анастасия, Аристарх, Василиса, Трофим, Андрей, Яков, Савва, Виктор, Зосим, Кондрат и Леонид.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

15 апреля в Украине — День работников уголовного розыска. Празднование посвящено смелым и отважным бойцам с преступностью, опытным специалистам, которые отслеживают и арестовывают опасных преступников.

Также сегодня в мире отмечают Международный день культуры (World Day of Culture), Всемирный день искусства, Международный день специалиста лабораторной диагностики, День экологических знаний, День "Макдональдса", День путешествий налегке, День микро-волонтёрства (Microvolunteering Day).

Ранее мы писали, что можно есть в Великий пост 2024. Для мирян действуют базовые правила поста, для монахов — более строгие.