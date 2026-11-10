Над названием этого города шутила вся Украина: как он назывался раньше

Нынешнее имя отсылает к селу, которое находилось в трех километрах от промышленного города

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Горишние Плавни в Полтавской области до переименования в 2016 году назывались Комсомольском. Смена названия в рамках декоммунизации вызвала споры среди жителей и волну шуток в социальных сетях.

Решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Кроме того, это породило массу шуток и мемов, сообщает "Телеграф".

Мемы про переименование Комсомольска в Горишние Плавни

Мемы про переименование Комсомольска в Горишние Плавни

Мемы про переименование Комсомольска в Горишние Плавни

Мемы про переименование Комсомольска в Горишние Плавни

Мемы про переименование Комсомольска в Горишние Плавни

Мемы про переименование Комсомольска в Горишние Плавни

Почему город назывался Комсомольском

Город основали в 1960 году одновременно со строительством горно-обогатительного комбината. Его возводили на песчаных дюнах как место проживания будущих работников Днепровского горно-обогатительного комбината, впоследствии ставшего Полтавским ГОКом.

Прежнее название связывали с комсомольцами, приезжавшими на строительство. В январе 1961 года в центре поселка установили щит с сообщением о том, что здесь построят Комсомольск-на-Днепре. Для части жителей это имя оставалось памятью о первых строителях и истории их семей.

Будущие работники и строители съезжались сюда из разных республик СССР. Связь города с предприятием определяла его развитие: вокруг добычи железной руды формировались рабочие места, жилье и городская инфраструктура.

Развитие города в Полтавской области определила добыча железной руды

Откуда взялось название Горишние Плавни

Село Горишние Плавни существовало примерно в трех километрах от Комсомольска. К моменту строительства промышленного города оно уже приходило в упадок. Позже его территория стала частью карьера Горишне-Плавнинского месторождения, где добывают железную руду.

Именно сельское прошлое названия раздражало часть горожан в 2016 году. Они воспринимали его как понижение статуса своего промышленного города. В разговорах о переименовании жители предлагали другие варианты – Молодежное, Добровольск, Борисфен и Приднепровск.

У Борисфена была и организованная поддержка: в феврале 2016 года активисты собрали за этот вариант более 600 голосов. Однако городская власть инициативу не поддержала.

Территория прежнего села со временем стала частью железорудного карьера Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Постановление о переименовании города вступило в силу 2 июня 2016 года, о чем сообщил Комсомольский городской суд Полтавской области: официальным названием города стали Горишние Плавни.

Как сообщал "Телеграф", достаточно компактный городок Черноморск в пригороде Одессы известен еще с XVIII ст. Почти 90 лет оно носило два разных, но схожих имени, полученных в честь "вождя мирового пролетариата" Владимира Ильича Ленина.