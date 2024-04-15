Пудів день 15 квітня: що не можна робити сьогодні, щоб втримати щастя у домі

Сьогодні у православне свято не можна дарувати свічки та виносити сміття

У понеділок, 15 квітня, християни православної та греко-католицької церкви за новоюліанським календарем вшановують пам’ять апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда та Трохима. У народному календарі сьогодні — Пудів день, а віряни продовжують дотримуватися Великого посту 2024.

Святий апостол Аристарх супроводжував апостола Павла і був призначений єпископом у сирійському місті Апамеї. Його ім’я згадується як у Книзі Дій святих апостолів, так і у посланнях апостола Павла.

Святий апостол Пуд згадується у Другому посланні апостола Павла до Тимофія. Він займав високе становище в римському Сенаті й у своєму домі приймав першоапостолів і збирав вірян, перетворивши свою оселю на церкву, відому як "Пастирська", де, за переказами, священством служив сам апостол Петро.

Святий апостол Трохим родом із міста Едеси та його ім’я згадується як у Книзі Дій святих апостолів, так і у Другому посланні апостола Павла до Тимофія. Він був учнем і супутником святого апостола Павла, поділяючи з ним всі труднощі та переслідування.

Всі три апостоли зазнали мученицької смерті в Римі за імператора Нерона (54–68) одночасно з апостолом Павлом.

Традиції та прикмети на 15 квітня

У давній Русі 15 квітня (28 квітня за старим стилем) відзначали свято, яке називалося Пудів день. Наші пращури приділяли велику увагу бджолам, коли в цей час закінчувалася їхня зимова сплячка. Пасічники регулярно перевіряли місця, де зимували ці комахи.

Бджолярі витягували цього дня комах, що літають, з-під спуда, що є назвою захисного укриття. Їх бджолярі створюють для своїх бджіл на зиму, щоб вони, забезпечуючи їх медом, не мерзли.

Сонце надто яскраво світить — піде дощ.

Червона зоря обіцяє вітряну погоду.

Промені сонця, що проникають крізь хмари, провіщають грозу.

Потужний вітер розгулявся на Пуда — до прийдешніх погожих днів.

Сонце то дуже гріє, то слабко — влітку очікується негода.

Що не можна робити 15 квітня

Працювати до заходу сонця — можна захворіти самому і залучити в дім нещастя.

Фото: freepik

Ділитись потаємними думками, планами – вони не збудуться.

Виносити з дому сміття та старі речі – щастя та удача покинуть родину.

Позичати гроші – до власника вони не повернуться.

Залишати голки у відкритому місці – до біди та скандалів.

Підбирати гроші із землі – до бідності.

Молоді ходити босоніж мокрою підлогою — до розлуки та сліз.

Дарувати свічки – це на нещастя.

У кого іменини 15 квітня

Цього дня іменини святкують Анастасія, Аристарх, Василина, Трохим, Андрій, Яків, Сава, Віктор, Зосим, Кіндрат та Леонід.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

15 квітня в Україні – День працівників карного розшуку. Святкування присвячене сміливим та відважним бійцям зі злочинністю, досвідченим фахівцям, які відстежують та заарештовують небезпечних злочинців.

Також сьогодні у світі відзначають Міжнародний день культури (World Day of Culture), Всесвітній день мистецтва, Міжнародний день спеціаліста лабораторної діагностики, День екологічних знань, День "Макдональдса", День подорожей без нічого, День мікроволонтерства (Microvolunteering Day).

Раніше ми писали, що можна їсти у Великий піст 2024. Для мирян діють базові правила посту, для ченців — суворіші.