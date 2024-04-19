Праздник 19 апреля: что нельзя делать сегодня, чтобы не привлечь чужое горе

В православный праздник сегодня нельзя надевать грязную одежду и давать в долг

В пятницу, 19 апреля (2 мая по старому стилю), православные верующие и греко-католики вспоминают преподобного Иоанна Палеврита Ветхопещерника. Христиане продолжают поститься до Пасхи 2024, а в народе отмечают праздник Иванов день.

Довольно мало известно о жизни Иоанна Палеврита Ветхопещерника. Его считают родившимся в VIII веке в Иудее. С детства он мечтал стать иноком и служить Иисусу Христу.

После паломничества в Иерусалиме Иоанн поселился в Лавре неподалеку от Вифлеема. Эта лавра, известная как Ветхая, была одной из старейших обителей в Палестине. Преподобного прозвали Ветхопещерником жители Суккийской Лавры, основанной преподобным Харитоном Исповедником.

Известно из записей, что Иоанн стал пресвитером Лавры и вел строгую аскетическую жизнь. Он много молился, соблюдал строгие посты и помогал паломникам, обращающимся к нему за советом. Ушел из жизни, дожив до преклонных лет.

Традиции и приметы на 19 апреля

На Ивана Ветхопещерника в старину традиционно было принято раскладывать свою одежду на кустах, деревьях и даже на молодой зелени. Верили наши предки, что такой способ "заряжал" ткань энергией живительных сил природы: солнца, воды и растений.

Этот день представляет отличную возможность для старта важных задач и запуска новых проектов. Он также благоприятен для планирования поездок, командировок и путешествий.

Важно оказать 19 апреля помощь бездомным людям и животным. Любая поддержка с добрым умыслом в этот день приносит благополучие, в то время как отказ от помощи может привести к финансовым трудностям.

День хмурый и дождливый — июнь будет сухим и солнечным.

Тепло — придет холод в конце месяца.

Безветренный закат золотистого цвета — к хорошей погоде в ближайшие дни.

Береза распустилась раньше ольхи или клена — лето будет засушливым.

Если стая птиц пролетает над головой, это значит, что стоит ждать холода.

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Солнце пронзает облака — жди хорошего урожая летом.

Цветет осина — это намек грибнику, что в борах появился сморчок.

Что нельзя делать 19 апреля

Делать тяжелую работу — можно в свою жизнь притянуть сложный период.

Ходить в баню – это примета, притягивающая неприятности.

Ходить в грязной и старой одежде — как встретишь 19 апреля, так весь год и проживешь.

Мерить чужую обувь — можно взять на себя чужие беды.

Грубить, сквернословить и обижать стариков — будут ждать проблемы на работе и в личной жизни.

Давать в долг — можно весь год прожить в долгах и проблемах.

Поднимать с земли, оброненные кем-то предметы или деньги — можно "получить" чужие болезни и неприятности, а самому остаться без финансов.

У кого именины 19 апреля

В этот день именины празднуют Виктор, Георгий, Игорь, Иван, Матрона, Никифор, Семен и Ян.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

19 апреля в мировом сообществе отмечают Международный день подснежника, День ликёра "Амаретто", День велосипеда, День лорда Байрона, День чеснока, День работника ломоперерабатывающей отрасли, Праздник читателя этикеток, День врождённой диафрагмальной грыжи (Congenital Diaphragmatic Hernia Action Day), День путешествующей улыбки.

Ранее мы писали, что можно есть в Великий пост 2024. Для мирян действуют базовые правила поста, для монахов — более строгие.