Свято 19 квітня: що не можна робити сьогодні, щоб не накликати чуже горе

У православне свято сьогодні не можна одягати брудний одяг і давати в борг

У п’ятницю, 19 квітня (2 травня за старим стилем), православні віряни та греко-католики згадують преподобного Іоанна Палеврита Ветхопещерника. Християни продовжують поститися до Великодня 2024, а в народі відзначають свято Іванів день.

Досить мало відомо про життя Іоанна Палеврита Ветхопещерника. Його вважають тим, що народився у VIII столітті в Юдеї. З дитинства він мріяв стати ченцем і служити Ісусу Христу.

Після паломництва в Єрусалимі Іоанн оселився в Лаврі неподалік Віфлеєму. Ця лавра, відома як Вітха, була однією з найстаріших обителей у Палестині. Преподобного прозвали Ветхопещерником жителі Суккійської Лаври, заснованої преподобним Харитоном Сповідником.

Відомо із записів, що Іоанн став пресвітером Лаври та вів суворе аскетичне життя. Він багато молився, дотримувався суворих постів і допомагав паломникам, які зверталися до нього за порадою. Пішов із життя, доживши до похилого віку.

Традиції та прикмети на 19 квітня

На Івана Ветхопещерника за старих часів традиційно було заведено розкладати свій одяг на кущах, деревах і навіть на молодій зелені. Вірили наші пращури, що такий спосіб "заряджав" тканину енергією живлющих сил природи: сонця, води та рослин.

Цей день представляє чудову можливість для старту важливих завдань та запуску нових проєктів. Він також сприятливий для планування поїздок, відряджень та подорожей.

Важливо надати 19 квітня допомогу бездомним людям та тваринам. Будь-яка підтримка з добрим наміром цього дня приносить добробут, тоді як відмова від допомоги може призвести до фінансових труднощів.

День похмурий та дощовий – червень буде сухим та сонячним.

Тепло — прийде холод наприкінці місяця.

Безвітряний захід сонця золотистого кольору — на хорошу погоду найближчими днями.

Береза розпустилася раніше за вільху чи клен — літо буде посушливим.

Якщо зграя птахів пролітає над головою, це означає, що варто чекати на холод.

Фото: freepik

Сонце пронизує хмари — чекай гарного врожаю влітку.

Цвіте осика — це натяк грибнику, що у борах з’явився сморчок.

Що не можна робити 19 квітня

Робити важку роботу — можна у своє життя притягнути складний період.

Ходити в лазню – це прикмета, що накликає неприємності.

Ходити у брудному та старому одязі — як зустрінеш 19 квітня, так увесь рік і проживеш.

Мірити чуже взуття — можна взяти на себе чужі біди.

Грубити, лихословити та кривдити старих — чекатимуть проблеми на роботі та в особистому житті.

Давати в борг — можна весь рік прожити в боргах і проблемах.

Підіймати із землі, упущені кимось предмети чи гроші — можна "отримати" чужі хвороби та неприємності, а самому залишитися без фінансів.

У кого іменини 19 квітня

Цього дня іменини святкують Віктор, Георгій, Ігор, Іван, Матрона, Никифор, Семен та Ян.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

19 квітня у світовому співтоваристві відзначають Міжнародний день проліска, День лікеру "Амаретто", День велосипеда, День лорда Байрона, День часнику, День працівника ломопереробної галузі, Свято читача етикеток, День вродженої діафрагмальної грижі (Congenital Diaphragmatic Hernia Action Day), День мандрівної посмішки.

Раніше ми писали, що можна їсти у Великий піст 2024. Для мирян діють базові правила посту, для ченців — суворіші.