Стартовал последний день скидок в "АТБ": популярную колбасу все еще можно купить со скидкой 60 грн

Среди предложений – "Губернская" от "М’ясна лавка/Своя лінія" в упаковке 420 г

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Сегодня, 10 ноября, в "АТБ" последний день продают колбасы "До пюрешки" и "Губернская" со скидкой 40%. Обе позиции с качественным составом стоят менее 100 грн за упаковку.

Акционные цены и срок их действия сообщает "Телеграф".

Больше читайте в материале: "В "АТБ" стартовали большие скидки: на каких товарах и продуктах сэкономить"

Колбаса "М’ясная лавка" "До пюрешки", 0,5 кг, стоит 85,90 грн вместо 143,50 грн. Разница между обычной и акционной ценой составляет 57,60 грн за упаковку.

Полкилограмма колбасы "До пюрешки" по акционной цене стоит 85,90 грн Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

За колбасу "Мясная лавка/Своя линия" "Губернская" во время акции нужно заплатить 90,90 грн вместо 151,50 грн. Экономия на этой позиции – 60,60 грн.

Акционная цена "До пюрешки" ниже обычной на 57,60 грн, а "Губернской" – на 60,60 грн

Подборка "Экономия" в сети обновляется еженедельно: новые акционные товары появляются каждую среду. Об этом сообщает "АТБ" на своем сайте, где также отмечает, что перечень товаров отличается в зависимости от магазина.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", смятый шоколад и запотевший сыр: что в "АТБ" идет под списание, а что – на уценку.