Наркомафия угрожала семьям полицейских и предлагала $2 млн за отставку руководителя, но весь пиар достался НАБУ, — Коберник

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Главная редактор "Бабеля" Екатерина Коберник напомнила, что задолго до громкого "Карфагена" НАБУ деятельность "Химпрома" расследовала Нацполиция. И сделала очень многое.

За 2025-2026 годы 105 закрытых наркошопов U420, подозрения 23 участникам силового блока и два подозрения главарю картеля "Мексиканца".

"Кислотой бандиты хотели облить не только Дениса Бигуса, но и, например, жену заместителя руководителя Нацполиции Андрея Небитова. А $2 миллиона Мексиканец был готов заплатить за отставку Дмитрия Торгала, нынешнего руководителя департамента борьбы с наркопреступностью. врагом руководителя такой организации, как "Химпром". Да и сам Торгал говорил Слідству.Інфо, что из-за этого у него были проблемы в семье, которая боялась угроз, но он продолжил расследование.

Даже кадры жестокого насилия, которыми поразил "Карфаген", Нацполиция показывала раньше.

"Чтобы два раза не вставать, видео с избиением молотками Нацпол тоже показывал. Единственное, чего не хватает этим нормальным правоохранителям такого же удачного пиара успешной работы, как уже есть в НАБУ", — подытожила Коберник.