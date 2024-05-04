Какой сегодня, 4 мая, праздник: что нельзя делать в Великую субботу

Сегодня христианам нельзя веселиться, чревоугодничать и играть с огнем

Сегодня у православных верующих и греко-католиков — Великая суббота Страстной недели 2024. Этот день представляет собой последний день перед Светлым Христовым Воскресением. Именно в Страстную пятницу произошло распятие Иисуса. Суббота была днем, когда тело Христа покоилось в гробнице, и скорбь тех, кто был близок к Спасителю, была сильной. Распятие Иисуса было потрясением для его учеников. У них не было надежды на чудо Воскресения.

Последние два дня перед Пасхой — самые скорбные у христиан. И поэтому в этот период не принято устраивать какие-либо развлечения, посещать друзей, петь и танцевать, планировать какие-либо торжества, будь то свадьбы, дни рождения или различные юбилеи. Также не принято в этот день уделять внимание так называемым плотским утехам — чревоугодию, употреблению алкоголя и другим.

В Страстную субботу христиане отдают почести Христу, поэтому важно уделить внимание своей духовной жизни и посетить церковное богослужение. Сегодня служба начинается рано утром и продолжается весь день, переходя во Всенощную службу к вечеру. А затем наступает Светлое Воскресение.

Перед Пасхой хозяйки заканчивают последние приготовления, красят яйца, пекут пышные паски. Обычно всю домашнюю работу по уборке завершают еще в Чистый четверг, который в 2024 году выпал на 2 мая.

Сегодня последний день Великого поста 2024. В меню доступно: несдобный хлеб, фрукты и овощи любых видов, а также вода. Субботняя трапеза перед Пасхой разрешается только после окончания Всенощной в храме. Самый строгий пост в году заканчивается в воскресенье, когда христиане после службы торжественно восклицают: "Христос воскрес! Воистину воскрес!".

Традиции и приметы на 4 мая

Сегодня также чтят память святой Пелагеи Тарсийской, которую в народе прозвали Заступницей. Ее считали покровительницей невинных девушек и птиц. 4 мая (17 мая по старому стилю) женщины молились Пелагеи, чтобы она охраняла их от обиды и несправедливости.

Отсутствие утром росы говорит о погодных изменениях.

Зов кукушки – о хорошей погоде.

Частые и сильные дожди – о богатом урожае.

Много майских жуков – о засухе.

Что нельзя делать 4 мая

Делать маникюр, стричь ногти — можно лишиться здоровья и достатка.

Дарить 4 мая жемчуг — это к слезам; икону — к проблемам со здоровьем; черные перчатки — к тяжелой работе.

Резать, готовить и есть курицу — птица перестанет водиться.

Фото: freepik

Играть с огнем и холодным оружием — из-за темных сил можно получить сильные ожоги, серьезно пораниться.

У кого именины 4 мая

В этот день именины празднуют Климент, Кирилл, Никита, Пелагея, Никифор, Мария и Иван.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

4 мая в мире и в Украине отмечают ряд праздников, таких как Международный день пожарных (International Firefighters Day), День "Звёздных войн", Всемирный день дарения (World Give Day), День борьбы с буллингом (День розовой рубашки, Anti-Bullying Day), День рождения складного зонтика, День собачьего счастья, День любителей вермишелевого супа и Международный день уважения к цыплятам (International Respect for Chickens Day).

Также ежегодно в первую субботу мая встречают Всемирный день лабиринта (World Labyrinth Day), День пилатеса (Pilates Day), День домашнего пивоварения, Международный день беспилотника (International Drone Day), День уличного музыканта, День пиво-понга (Beer Pong Day), Международный день партизанского садоводства и День травы (HerbDay).

Ранее мы писали, что нельзя делать перед Пасхой 2024. Об этом подробно рассказал "Телеграфу" митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) в интервью "Пасха – это Христос, а не колбаса: митрополит ПЦУ о пасхальных символах под хвостом зайчика, женщинах в брюках и уклонистах".