Ваши предки были лесниками, если фамилия звучит так: ищите свою в списке

Труд в лесном промысле был почетным

Изучение истории своего рода очень интересно, и даже по родовому имени можно узнать, от чего оно произошло. Некоторые украинские фамилии тесно связаны с лесом.

Они указывают, что первопредок был лесником, он мог охранять и ухаживать за панской рощей. Такие родовые имена перечислены в работе "Современные украинские фамилии" исследователя Юлиана Редько.

Украинские фамилии, тесно связанные с лесом

"Лесные" родовые имена до сих пор встречаются в нашей стране. В группу входит несколько фамилий, среди них много производных.

Отметим, что в древности было принято давать прозвища, указывающие на род деятельности. Некоторые, связанные с лесом, впоследствии превратились в современные родовые имена:

Лесник ;

; Лесной ;

; Гаевой ;

; Лисняченко ;

; Лесничий ;

; Лесной ;

; Лесовский.

Была также группа фамилий, которые давали по привязке к какому-то месту. Здесь следует отметить, что одним из наиболее распространенных было как раз прозвище Лесной. Однако в эту группу также входят такие родовые имена как Степной, Горбовой, Береговой и Шляховый.

Место постройки дома, его расположение также могло стать причиной появления прозвища. Особенно если он стоял не так, как все остальные постройки.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие украинские фамилии имеют необычное происхождение. Разгадывание тайны таких родовых имен очень интересно.