Во Львове подросток выпрыгнул из окна военного лицея: названа вероятная причина

Полицейские расследуют обстоятельства происшествия

В воскресенье, 28 апреля, из окна третьего этажа военного лицея имени Героев Крут во Львове выпрыгнул восьмиклассник. В настоящее время 14-летний лицеист с травмами находится в местной больнице.

Полицейские расследуют происшествия. Подробности инцидента проинформировало издание ZAXID.NET.

Сообщается, что в полиции Львовской области сейчас решают вопросы правовой квалификации. По словам начальника военного лицея Юрия Гусара, руководство учебного заведения также выясняет обстоятельства трагического случая.

"По предварительной информации, причиной стал конфликт с родителями. Идет досудебное расследование", – сказал руководитель учебного заведения.

По информации ZAXID.NET, сам лицеист родом из Запорожья. Родители парня якобы проживают в Турции.

По данным руководителя лицея, сейчас жизни парня ничего не угрожает. "Его состояние средне-тяжелое. Надеемся, что все будет хорошо", — отметил он.

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