У Львові підліток вистрибнув з вікна військового ліцею: названа ймовірна причина

Поліцейські розслідують обставини події

У неділю, 28 квітня, з вікна третього поверху військового ліцею імені Героїв Крут у Львові вистрибнув восьмикласник. Зараз 14-річний ліцеїст з травмами перебуває у місцевій лікарні.

Поліцейські розслідують обставини події. Подробиці інциденту повідомило видання ZAXID.NET.

Повідомляється, що у поліції Львівщини зараз вирішують питання правової кваліфікації. За словами начальника військового ліцею Юрія Гусара, керівництво навчального закладу також з’ясовує обставини трагічного випадку.

"За попередньою інформацією, причиною став конфлікт з батьками. Триває досудове розслідування", – сказав керівник навчального закладу.

За інформацією ZAXID.NET, сам ліцеїст родом із Запоріжжя. Батьки хлопця ніби проживають у Туреччині.

За даними керівника ліцею, зараз життю хлопця загрози немає. "Його стан середньо-важкий. Сподіваємось, що все буде добре", – зазначив він.

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