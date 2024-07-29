"Без черного "Ягуара" войну не выиграем": во Львове заметили элитные авто на военных номерах

Вероятность, что эти машины действительно принадлежат военнослужащим, невелика

В соцсетях распространяют фотографии элитных автомобилей на военных номерах. Так, на дорогах Львова были замечены минимум три дорогостоящие машины, которые вряд ли используются военнослужащими.

Речь идет о Jaguar ev400, Mercedes-Benz G500 и BMW M5 F90. Фото автомобилей опубликовал один из местных Телеграм-каналов.

Во Львове заметили элитные машины с военными номерами

В соцсетях бурно отреагировали на элитные машины с военными номерами. Комментаторы сомневаются, что эти автомобили действительно являются транспортом представителей Сил обороны. "Телеграф" собрал реакции соцсетей.

Комментаторы по-разному реагируют на роскошные автомобили с военными номерами. Кто написал гневные сообщения, а для кого это было поводом для юмора.

В соцсетях писали разное, в частности:

"Крепость радует глаз";

"ТЦКшники вышли на новый уровень";

"Победа близко";

"Крепость Львов";

"Батальон приспособленцы";

"Надо сбор на бензин объявить, а то жрут они немало, нужно помочь ребятам";

"Без черного "Ягуара" войну не выиграем".

Для справки: в Украине для автомобилей, принадлежащих представителям Министерства обороны, созданы отдельные номера. Стандарт разработан еще в 1995 году. На черном фоне написаны белые символы.

"Телеграф" ранее писал, что в Киеве неизвестные сожгли медэвак 3 ОШБр. Камера зафиксировала лиц, сделавших это.