"Без черного "Ягуара" войну не выиграем": во Львове заметили элитные авто на военных номерах
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вероятность, что эти машины действительно принадлежат военнослужащим, невелика
В соцсетях распространяют фотографии элитных автомобилей на военных номерах. Так, на дорогах Львова были замечены минимум три дорогостоящие машины, которые вряд ли используются военнослужащими.
Речь идет о Jaguar ev400, Mercedes-Benz G500 и BMW M5 F90. Фото автомобилей опубликовал один из местных Телеграм-каналов.
Во Львове заметили элитные машины с военными номерами
В соцсетях бурно отреагировали на элитные машины с военными номерами. Комментаторы сомневаются, что эти автомобили действительно являются транспортом представителей Сил обороны. "Телеграф" собрал реакции соцсетей.
Комментаторы по-разному реагируют на роскошные автомобили с военными номерами. Кто написал гневные сообщения, а для кого это было поводом для юмора.
В соцсетях писали разное, в частности:
- "Крепость радует глаз";
- "ТЦКшники вышли на новый уровень";
- "Победа близко";
- "Крепость Львов";
- "Батальон приспособленцы";
- "Надо сбор на бензин объявить, а то жрут они немало, нужно помочь ребятам";
- "Без черного "Ягуара" войну не выиграем".
Для справки: в Украине для автомобилей, принадлежащих представителям Министерства обороны, созданы отдельные номера. Стандарт разработан еще в 1995 году. На черном фоне написаны белые символы.
"Телеграф" ранее писал, что в Киеве неизвестные сожгли медэвак 3 ОШБр. Камера зафиксировала лиц, сделавших это.