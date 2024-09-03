С собакой в бомбоубежище? Киевские власти назвали шесть жестких правил

Владельцы домашних животных должны размещаться в отдельных помещениях.

Киевлянам не запрещают во время воздушных тревог и ракетно-дроновых атак прятаться в бомбоубежищах и укрытиях со своими домашними животными. Но при этом следует соблюдать шесть жестких правил пребывания котиков, собачек, морских свинок, крыс, попугайчиков и т.п. в защитных сооружениях.

Об этом говорится в официальном ответе Департамента муниципальной безопасности КГГА на информационный запрос "Телеграфа".

Больше читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Можно ли киевлянам прятаться в школьных укрытиях и брать домашних животных: у Кличко дали ответ".

Как объяснили чиновники, граждане, прибывающие в объекты фонда защитных сооружений гражданской защиты со своими домашними животными, должны размещаться в отдельных помещениях или обособленных местах. Кроме того, владелец домашнего животного или лицо, его сопровождающее, обеспечивает:

– постоянное наблюдение за домашними животными;

– необходимые условия, отвечающие биологическим, видовым и индивидуальным особенностям домашнего животного;

– безопасность окружающих людей и животных, а также имущества от причинения вреда домашним животным;

– безопасность сопровождаемого домашнего животного;

– соблюдение требований санитарно-гигиенических и ветеринарных норм и правил;

– наличие поводка для домашних животных, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья человека, а также намордника на собаках пород, включенных в Перечень опасных пород собак, утвержденный постановлением Кабмина от 10.11.2021 под №1164.

Напомним, "Телеграф" публиковал фоторепортаж, как метро Киева превратилось в укрытие из-за массированной ракетной атаки РФ.