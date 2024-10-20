Во Львове прямо на дорогу обвалилась часть известного моста (видео)

Местные власти пока не прокомментировали инцидент

Во Львове начал частично разрушаться Скниловский мост, который открыли после реконструкции в 2015 году. Это создает опасность для водителей на дороге.

Информация об этом была опубликована 20 октября в Telegram-канале "Blacklist.Львов". Там же опубликовали видео, на котором видно, что с конструкции буквально отваливаются куски. Они падают на проезжую часть, которая находится под постом.

"Скниловский мост, обрушился на моих глазах, повезло что на я пару секунд позже ехал. Там все перекрытие в подобном состоянии, висит огромными кусками", — пишет паблик, ссылаясь на слова своего подписчика.

По информации издания "Варіанти", в 2015 году была проведена реконструкция моста. Тогда укрепили все несущие конструкции моста, сделали его расширение, поменяли покрытие и гидроизоляцию.

В настоящий момент на инцидент с мостом еще не отреагировала местная власть.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пешеходный мост через киевскую Большую окружную дорогу находится в аварийном состоянии и постепенно разваливается на части. Металлоконструкции уже отошли от бетона, а пролеты начали осыпаться.