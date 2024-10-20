У Львові прямо на дорогу обвалилася частина відомого мосту (відео)

Місцева влада поки не прокоментувала інцидент

У Львові почав частково руйнуватися Скнилівський міст, який відкрили після реконструкції у 2015 році. Це створює небезпеку водіям на дорозі.

Інформація про це була опублікована 20 жовтня у Telegram-каналі "Blacklist.Львів". Там же опублікували відео, де видно, що з конструкції буквально відвалюються шматки. Вони падають на проїжджу частину, яка перебуває під постом.

"Скнилівський міст, що обрушився на моїх очах, пощастило, що на я пару секунд пізніше їхав. Там все перекриття в подібному стані, висить величезними шматками", — пише паблік, посилаючись на слова свого передплатника.

За інформацією видання "Варіанти", у 2015 році було проведено реконструкцію мосту. Тоді зміцнили всі несучі конструкції мосту, зробили його розширення, змінили покриття та гідроізоляцію.

На цей час на інцидент з мостом ще не відреагувала місцева влада.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пішохідний міст через київську Велику окружну дорогу перебуває в аварійному стані та поступово розвалюється на частини. Металоконструкції вже відійшли від бетону, а прольоти почали обсипатися.