Львовские журналисты получили гуманитарку с шампунями. Почему в сети удивлены

Они очень обрадовались

Журналисты Львовской области получили в подарок от Украинской Федерации Банков Продовольствия и Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) средства гигиены. В сети это восприняли неоднозначно.

Сообщение об этом было размещено на Facebook-странице Львовского союза журналистов, но позже исчезло. Однако "Телеграф" сделал скрин этой публикации.

В нем журналисты делились радостью по поводу получения средств гигиены. В наборах были шампуни как для мужчин, так и для женщин.

"Сказать просто: "Спасибо!", – мало. Радуюсь, как девчонка. Очень приятно!", — написала журналистка Людмила.

"В наборах есть шампуни для мужчин и женщин. Это хорошо. Поделюсь с женой. Она обрадуется", – добавил журналист Ярослав.

Ситуация с одной стороны насмешила, в комментариях иронизируют, что средства гигиены выдали журналистам, чтобы они "чаще мылись". С другой стороны, это не так уж и смешно — неужели журналисты находятся в столь затруднительном положении, что нуждаются в гуманитарной помощи. Один из журналистов рассказал, что Союз ежегодно выдает гуманитарную помощь журналистам, в частности моющие средства, салфетки, крупы.

"Что это такое", "Это что, серьезно?" — так в сети реагируют на выдачу средств гигиены журналистам в качестве гуманитарной помощи.

Как рассказывал "Телеграф", сотрудники Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили масштабную схему нелегального импорта элитных автомобилей. Злоумышленники удачно маскировали их под гуманитарную помощь для Вооруженных Сил Украины, используя пробелы в законодательстве и коррупционные связи.